Soudan: Al-Burhan salue les traditions et la discipline de la police soudanaise

24 Août 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le président du Conseil souverain de transition, le lieutenant général Abdel Fattah Al-Burhan, a salué le rôle de la police soudanaise dans la protection de la population et la préservation de ses droits, soulignant sa contribution aux côtés des forces armées dans la « bataille de la dignité ».

S'adressant á la cérémonie de remise des diplômes de la 22e promotion d'officiers de la Faculté des sciences de la police et du droit, Al-Burhan a assuré que les forces armées, soutenues par les autres forces régulières, poursuivraient leurs efforts pour rétablir la sécurité et la stabilité dans tout le pays.

Il a affirmé que les sanctions ou les éventuelles mesures visant le Soudan ne feraient pas fléchir le pays, réitérant la détermination à poursuivre le combat jusqu'à la « libération de chaque parcelle du territoire soudanais ».

Concernant la mise en oeuvre de l'Accord de paix de Juba, il a indiqué que le Mouvement populaire - Nord, dirigé par le vice-président du Conseil souverain Malik Agar, avait rejoint les forces armées avec l'ensemble de ses forces, appelant les autres mouvements à suivre cet exemple.

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