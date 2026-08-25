Soudan: Al-Burhan salue les traditions et la discipline de la police soudanaise

Le président du Conseil souverain de transition, le lieutenant général Abdel Fattah Al-Burhan, a salué le rôle de la police soudanaise dans la protection de la population et la préservation de ses droits, soulignant sa contribution aux côtés des forces armées dans la « bataille de la dignité ».

S'adressant á la cérémonie de remise des diplômes de la 22e promotion d'officiers de la Faculté des sciences de la police et du droit, Al-Burhan a assuré que les forces armées, soutenues par les autres forces régulières, poursuivraient leurs efforts pour rétablir la sécurité et la stabilité dans tout le pays.

Il a affirmé que les sanctions ou les éventuelles mesures visant le Soudan ne feraient pas fléchir le pays, réitérant la détermination à poursuivre le combat jusqu'à la « libération de chaque parcelle du territoire soudanais ».

Concernant la mise en oeuvre de l'Accord de paix de Juba, il a indiqué que le Mouvement populaire - Nord, dirigé par le vice-président du Conseil souverain Malik Agar, avait rejoint les forces armées avec l'ensemble de ses forces, appelant les autres mouvements à suivre cet exemple.