Soudan: Dr Jibril Ibrahim et le ministre égyptien des AE discutent du renforcement de la coopération économique et commerciale

24 Août 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre des Finances, Dr Jibril Ibrahim, s'est entretenu dimanche à Khartoum avec le ministre égyptien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Dr Badr Abdelatty, des moyens de renforcer la coopération économique, commerciale et financière entre les deux pays.

Les discussions ont porté notamment sur la facilitation des échanges commerciaux et l'élargissement de la coopération dans les projets de réhabilitation des infrastructures, notamment dans les secteurs des routes, des transports et de la santé, afin de soutenir le relèvement précoce et les efforts de reconstruction du Soudan.

Abdelatty a souligné l'importance de la participation du Soudan au Sommet africain des affaires, organisé dans le cadre du Forum d'affaires d'Alamein pour l'Afrique, afin de tirer parti des opportunités de partenariat économique et d'investissement offertes par le forum.

Le ministre égyptien a également réaffirmé le soutien de son pays à l'unité, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Soudan, ainsi qu'à ses institutions nationales, rejetant toute tentative visant à sa partition.

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Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de consolider les relations historiques entre les deux pays et de renforcer leur coopération, notamment dans les domaines financier et économique.

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