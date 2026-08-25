Soudan: Le Soudan participe au lancement du plan sino-arabe de lutte contre la sécheresse et la désertification

Le Soudan a participé pour la première fois à la réunion du comité directeur du Centre international sino-arabe de recherche sur la sécheresse, la désertification et la dégradation des terres, tenue à Oulan-Bator en marge de la COP17 de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification.

La réunion a marqué le lancement du plan d'action sino-arabe pour 2026-2031, visant à renforcer la coopération face à la sécheresse, à la désertification et à la dégradation des terres, notamment dans les domaines de la surveillance spatiale, des technologies et du transfert d'expertise.

Le secrétaire général du Conseil supérieur de l'environnement et des ressources naturelles, Suleiman Al-Bouni Suleiman, a souligné l'expérience du Soudan dans la lutte contre la désertification et la gestion durable des terres. Il a également annoncé la disponibilité du Soudan à accueillir le siège du centre international et proposé la conclusion d'un protocole d'accord pour renforcer la coopération scientifique et technique.