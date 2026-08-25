Soudan: Le ministre de la Défense arrive dans l'État d'Al-Gezira

Le ministre de la Défense, Gen. Hassan Daoud Kabroun, est arrivé lundi matin dans l'État d'Al-Gezira pour lancer la distribution de projets productifs de l'Organisation des martyrs au profit des familles de martyrs et poser la première pierre de villes résidentielles destinées aux familles des martyrs.

Le ministre a été accueilli par les membres du Comité de sécurité de l'État d'Al-Gezira, dirigé par le secrétaire général du gouvernement de l'État, Mortada Ismail Al-Baili, représentant le wali, ainsi que par des responsables exécutifs de l'État.

Le représentant du wali a salué la visite du ministre de la Défense, réaffirmant la confiance du gouvernement et des habitants de l'État dans les forces armées pour mettre fin à la rébellion et débarrasser le territoire national de ce qu'il a qualifié de « souillure » de la milice terroriste de la famille Dagalo.