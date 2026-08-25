Tunisie: Dattes - 86 marchés à l'export pour le pays

Les exportations tunisiennes de dattes ont enregistré une hausse de 13,3 % au cours des dix premiers mois de la campagne 2025-2026, atteignant 144,1 mille tonnes, contre 127,2 mille tonnes durant la même période de la campagne précédente, selon les dernières données de l'Observatoire national de l'agriculture (ONAGRI).

En valeur, les recettes des exportations de dattes se sont établies à 908,4 millions de dinars, en progression de 12,2 % par rapport aux 809,6 millions de dinars enregistrés un an auparavant sur la même période.

La variété Deglet Nour représente à elle seule 84 % des volumes de dattes exportés. Le prix moyen des dattes s'est établi à 6,30 dinars le kilogramme, contre 7,05 dinars pour la variété Deglet Nour.

Les dattes tunisiennes sont actuellement exportées vers environ 86 marchés. L'Union européenne constitue la principale destination, absorbant 45,7 % des exportations, suivie par l'Afrique avec 22,9 % et l'Asie avec 19,6 %.

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Les dattes biologiques gagnent du terrain

Les exportations de dattes biologiques ont également poursuivi leur progression. Elles ont augmenté de 8,1 % en volume pour atteindre 8,3 mille tonnes, pour une valeur de 82,2 millions de dinars.

Les recettes issues des exportations de dattes biologiques ont, quant à elles, progressé de 32,6 %.

L'Allemagne demeure la première destination des dattes biologiques tunisiennes, représentant 33 % des volumes exportés, devant la Belgique et les Pays-Bas.

Ces données confirment la place importante des dattes dans les exportations agricoles tunisiennes, avec une progression à la fois des volumes exportés et des recettes au cours des dix premiers mois de la campagne 2025-2026.