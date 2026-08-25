Tunisie: Affaire d'un agent postal soupçonné de détournement - Une deuxième victime identifiée

L'enquête se poursuit dans l'affaire d'un agent postal soupçonné d'être impliqué dans des opérations de détournement de fonds et de falsification, avec l'apparition de nouveaux éléments susceptibles d'élargir le nombre de victimes.

Selon les premières informations disponibles, les investigations menées par les services de sécurité ont permis de mettre au jour une deuxième opération de détournement présumée, portant sur le solde d'un autre compte postal.

Cette découverte vient s'ajouter à une première affaire dont une femme âgée aurait été victime.

Les enquêteurs soupçonnent l'agent d'avoir profité de la vulnérabilité de certaines personnes âgées, notamment de leur difficulté à lire et à écrire, ainsi que de leur incapacité à suivre avec précision leurs opérations financières et à vérifier les reçus qui leur sont remis.

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Le suspect aurait ainsi pu accéder à leurs comptes et soustraire une partie des sommes retirées, sans que les opérations ne suscitent immédiatement de soupçons.

Dans le premier cas, l'affaire avait été découverte par le fils de la femme âgée concernée. Enseignant de profession, celui-ci accompagnait sa mère lors d'une opération de retrait d'un montant de 832 dinars.

À l'issue de l'opération, sa mère n'aurait toutefois reçu que 800 dinars, ce qui a éveillé ses soupçons et conduit à la découverte de l'irrégularité présumée.

Les nouveaux éléments recueillis dans le cadre de l'enquête pourraient permettre d'identifier d'autres personnes ayant potentiellement subi des opérations similaires.

Le ministère public poursuit, pour sa part, le suivi de l'enquête afin de déterminer l'ensemble des faits reprochés au suspect et d'identifier les éventuelles autres victimes. Les investigations devront également permettre d'établir les circonstances précises des opérations et de déterminer l'ampleur des sommes potentiellement détournées.

Le suspect devrait être déféré devant la justice à l'issue des procédures d'enquête, afin de répondre des faits qui lui sont reprochés, dans le respect de la présomption d'innocence.