Tunisie: Nouveaux visages, vieilles histoires - Des classiques littéraires de retour à l'écran

Trois classiques littéraires font l'objet de nouvelles adaptations au cinéma. Ils sont portés à l'écran dans des versions revisitées et seront à l'affiche dans nos salles dans les semaines à venir.

Une adaptation récente du célèbre roman de Victor Hugo sera bientôt dans nos salles. Ce livre paru en 1862 semble ainsi être une source d'inspiration inépuisable pour les cinéastes. En plus des séries télévisées, pièces de théâtre, comédies musicales et autres, de nombreux réalisateurs ont fait des films autour de l'oeuvre de Hugo.

C'est l'histoire de Jean Valjean, un forçat du 19e siècle, libéré après de longues années de bagne pour avoir volé du pain. Il devient riche et influent, adopte une fausse identité et tend la main à Fantine et à sa fille Cosette. L'inspecteur Javert reste pourtant à ses trousses. En plus des thèmes de la misère sociale, la justice, la rédemption et l'amour, certaines adaptations filmiques se sont écartées du livre pour explorer d'autres axes.

« Les Misérables », pour la énième fois

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Le long métrage qui s'apprête à sortir est réalisé par Fred Cavayé, avec à l'affiche Vincent Lindon dans le rôle de Jean Valjean. Tahar Rahim qui a interprété Aznavour dans le célèbre biopic campera Javert et Megan Northam fera Cosette.

Le premier film français reprenant « Les Misérables » est sorti en 1934. D'autres versions ont suivi, dont celle de Claude Lelouch, en 1995, avec au casting Jean-Paul Belmondo et Michel Boujenah. Les cinéastes hollywoodiens se sont aussi intéressés à ce roman et nous avons vu Liam Neeson prêter ses traits à Jean Valjean en 1998, avec Geoffrey Rush dans le rôle de Javert et Uma Thurman pour Fantine.

L'adaptation qui a eu le plus de succès reste celle de 2012. Ce film a été nommé pour 8 Oscars, dont il a récolté 3, parmi lesquels celui de la Meilleure actrice dans un second rôle pour Anne Hathaway qui a incarné Fantine. Le réalisateur a misé sur un casting particulièrement prestigieux, avec Hugh Jackman et Russell Crowe, respectivement dans les rôles de Jean Valjean et Javert, ainsi qu'Amanda Seyfried pour Cosette.

Il existe même deux versions égyptiennes, dont une est sortie en 1943 et la seconde en 1978. On y retrouve les grands Ferid Chawky et Adel Adham.

La bande annonce du film de Fred Cavayé est déjà disponible sur les plateformes depuis près d'un mois. Il y aura probablement des scènes de batailles palpitantes, d'autres bien émouvantes. Mais on se demande tout de même pourquoi ressentir le besoin de se tourner de nouveau vers ce roman, surtout que la concurrence sera rude avec la version américaine multiprimée.

« Le Fantôme de l'Opéra » reprend vie

« Le Fantôme de l'Opéra », roman culte de Gaston Leroux paru en 1910, est de nouveau porté à l'écran. Un long métrage français sortira bientôt, réalisé par Alexandre Castagnetti qui a coécrit le scénario avec Camille Fontaine. L'intrigue du film suit une jeune danseuse qui intègre le prestigieux Opéra Garnier. Elle travaille sur l'Orpheus, un opéra maudit qui n'a jamais été joué.

Il aurait été composé par un mystérieux pianiste, le Fantôme de l'Opéra qui hante les lieux. Des accidents inexpliqués et des révélations troublantes s'enchaînent alors... Le casting réunit Deva Cassel et Julien de Saint-Jean dans les rôles principaux. Parmi les points forts de ce film, c'est qu'il a été tourné au sein de l'Opéra Garnier, soit le même cadre imaginé par Leroux.

Depuis la première transposition cinématographique muette de 1925, de nombreuses autres adaptations du « Fantôme de l'Opéra » sont sorties. Chacune adopte une relecture de l'intrigue, allant du romantisme à l'horreur. On connaît surtout la version américaine de 2004 réalisée par Joel Schumacher. On y retrouve Gerard Butler, Emmy Rossum et Patrick Wilson.

Ce film a été nommé aux Oscars et aux Golden Globes. Or, il y a des différences multiples entre cette version, le roman original et l'adaptation qui sortira prochainement. Le long métrage américain est en effet un film musical qui n'est pas directement basé sur le livre, mais sur une comédie musicale d'Andrew Lloyd Webber.

Celui d'Alexandre Castagnetti est, par contre, un drame romantique et fantastique qui transpose les évènements dans un cadre contemporain. D'ailleurs, les noms des protagonistes ont été modifiés, et il évoque une danseuse alors qu'on trouve une chanteuse dans le livre. Ce n'est donc pas un simple remake, mais une nouvelle approche, avec beaucoup de suspense si l'on se fie à la bande annonce.

« Raison et sentiments » revisité

Une nouvelle coproduction anglo-américaine reprend « Sense and Sensibility », premier roman de Jane Austen qui date de 1811. Ce drame romantique réalisé par Georgia Oakley réunira Daisy Edgar-Jones et Esmé Creed-Miles dans les rôles des célèbres soeurs Dashwood qui ont des personnalités très différentes. L'histoire est autour de leurs vies amoureuses et leurs déceptions.

Il y est question de mariage, d'argent, de statut social et de réputation dans l'Angleterre du 18e siècle. Or, Ang Lee a mis en scène une version cinématographique fortement appréciée du même roman en 1995. On y retrouve Emma Thompson, Kate Winslet, Hugh Grant et Alan Rickman. Ce long métrage a remporté l'Oscar du meilleur scénario adapté, ainsi que deux Golden Globes.

La bande annonce de la nouvelle incarnation du récit révèle une esthétique soignée et un univers fidèle à celui imaginé par Jane Austen, mais l'adaptation récente ne semble rien changer quant aux thèmes et au cadre. Pourquoi ce roman revient-il au cinéma 31 ans après une version réussie ?

Le nouveau film sera-t-il visuellement et narrativement à la hauteur du texte ? Parviendra-t-il à rivaliser avec la version oscarisée ? Il faut regarder ces trois films pour comprendre pourquoi les cinéastes semblent tourner en rond, revenant sans cesse aux mêmes oeuvres littéraires.

Un regard contemporain, nous dit-on, et l'objectif ultime de faire découvrir ces livres de renom à une nouvelle génération de cinéphiles. Qu'est-ce que ces adaptations pourront-elles apporter d'innovant et de surprenant quand tout semble avoir été déjà dit, et qu'elles viennent peut-être en retard ? Verdict après leur sortie en salles.