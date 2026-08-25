Tunisie: Jeux méditerranéens 2026 - Les Tunisiens se reprennent

Après une première journée quelque peu poussive, on a fébrilement attendu la deuxième journée pour accélérer le rythme.

C'est Wafa Masghouni dans la catégorie des moins des 67 kg qui offre à la Tunisie une médaille d'argent. La combattante tunisienne s'est qualifiée pour la finale après avoir battu la Grecque Styliani Marentaki deux rounds à un.

Curieusement, Wafa ne paraissait pas très à l'aise alors qu'elle avait dominé la championne d'Europe. Plus agressive, la Turque prit l'initiative qui a acculé la Tunisienne, l'obligeant à concéder la victoire à son adversaire.

Le taekwondo était bel et bien un des points forts de la délégation tunisienne.

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C'est Firas Kattoussi le champion olympique et mondial qui prend le relais, en rencontrant le Marocain Zahrouti double champion d'Afrique pour la médaille d'or.

Le combat a été épique, difficile, harassant, mais Kattoussi a tenu en respect son valeureux adversaire. Au bout, une première médaille d'or pour la Tunisie qui, en vérité s'est fait attendre.

En natation, Mohamed Yassine Ben Abbes a terminé huitième de la finale du 200 m nage libre avec un temps de 1' 50"33. Ben Abbes n'a décroché sa place en finale qu'après ce barrage, ayant terminé quatrième de la première série en 1' 50 "69, soit le même temps que l'Espagnol dans la seconde série.

Après sa médaille de bronze d'hier le champion du monde Ahmed Jaouadi a disputé la finale du 800 m nage libre et renoué avec le bronze en se classant troisième en 7'55"30.

Notre équipe junior tunisienne de handball a perdu son premier match du groupe B contre l'équipe senior grecque sur le score de 29-37.

Le prochain match de notre équipe nationale aura lieu demain contre Chypre.

Le padel continue son bonhomme de chemin avec la paire tunisienne Dorra Chemli et Nour Allani qui s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi de double après avoir battu la paire slovène en deux sets (6-2/6-2).