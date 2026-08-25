Tunisie: Expatriés - Ismail Gharbi marque les esprits

Le joueur de Leganes, Ismail Gharbi, a tiré son épingle du jeu pour son second match en Liga 2 espagnole, inscrivant face à Oviedo le seul et unique but du match. La réalisation de Gharbi est intervenue à la 19e sur une frappe devant la surface de réparation. Auteur d'une bonne sortie, avant d'être remplacé pour des choix tactiques à l'heure de jeu, le milieu offensif s'est montré actif dans le jeu avec 28 touches de balle, 11 passes réussies sur 16 (69 %) et une passe-clé.

Il a également affiché une grosse activité dans les duels, avec trois tacles dont deux remportés, six récupérations, trois duels au sol gagnés sur huit et un sans-faute dans les duels aériens. Ismail Gharbi a aussi réalisé une avancée progressive et signé une progression maximale. Sa capacité à se projeter et surtout son efficacité devant le but ont aussi été déterminantes. Avec ce but et une prestation complète, le jeune joueur a ainsi lancé sa saison sur une note particulièrement prometteuse.

Ben Larbi MVP du match

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Auteur d'une prestation convaincante, Mohamed Firas Ben Larbi s'est affirmé comme le maître à jouer de la rencontre de ligue émiratie avec Hatta contre Ajman. Malgré une défaite (4-3) sur le gong, il a été décisif avec 2 buts inscrits dont un sur penalty à la 44e minute de jeu et une passe décisive délivrée pour le but initial à la 5e minute. Le milieu offensif tunisien a constamment pesé sur la défense adverse grâce à un volume de jeu impressionnant (50 ballons touchés) et une projection permanente vers l'avant (16,1 m de progression balle au pied). Menaçant sur chaque prise de balle, il a tenté 4 tirs au total, cadrant ses 2 frappes dont l'une a heurté le poteau. Très précieux dans la construction du jeu, Ben Larbi a assuré 24 passes réussies sur 31 (77 % de précision), dont une passe clé déterminante et 93 % de réussite dans sa propre moitié de terrain. Il a ainsi livré une copie offensive complète et étincelante.

Laidouni passeur décisif

Aïssa Laïdouni a livré une prestation solide pour son entrée en lice cette saison avec Al Wakrah, qui a concédé le nul (2-2) face à Qatar SC en ouverture du championnat qatari. Le milieu défensif tunisien s'est particulièrement illustré dans la construction du jeu, avec 58 touches de balle et 30 passes réussies sur 38 (79 %), dont 15 sur 22 dans la moitié adverse. Il a également délivré deux passes clés, créé une grosse occasion et délivré une passe décisive, confirmant son influence dans l'animation offensive. Sur le plan athlétique et défensif, Laïdouni a remporté 3 de ses 4 duels aériens, enregistré 3 interceptions et 5 récupérations, tout en parcourant 181,5 réalisant quatre avancées progressives pour un gain total de 27,5 mètres. Malgré 16 pertes de balle et une efficacité limitée dans les dribbles et les duels au sol, l'international tunisien a affiché une activité importante et un rôle central dans l'entrejeu d'Al Wakrah pour cette première journée.

Ltaief file en Pologne

Le club polonais de KS Cracovia a annoncé la signature du joueur tunisien Seyfallah Ltaief pour un contrat d'un an assorti d'une option pour une année supplémentaire. Cracovia est le plus ancien club de Pologne. Ltaief a déjà participé à son 1er match sous ses nouvelles couleurs face à Wieczysta en signant son entrée à la 64ème minute avec une victoire (3-2) à la clé.

Défaite pour Valery

En Ligue One, Sheffield Wednesday s'est incliné face à Bradford City 0-1. Yan Valery a disputé l'intégralité de la rencontre avec un rendement moyen. Valery n'a pas encore tranché sur sa prochaine destination et il semble probable qu'il ne restera pas à Sheffield Wednesday.

Saidi prété à Benfica

Le jeune international Anis Said, âgé de 18 ans, a rejoint le Benfica Lisbonne après un prêt d'une saison avec option d'achat en provenance du San Diego FC qui officie en MLS. Il devrait renforcer dans un premier temps l'équipe réserve avant de passer à l'étage supérieur.

Ayari a fait le show

En dépit de la défaite (1-0) de Dunkerque face à Montpellier, la performance de Khalil Ayari mérite d'être soulignée, surtout pour le temps de jeu qu'il a eu. En seulement 31 minutes passées sur le terrain avec les arrêts de jeu, il a touché le ballon à 25 reprises, ce qui témoigne d'une forte implication dans le jeu collectif. Offensivement, Ayari a montré beaucoup d'audace en cadrant une frappe et en réussissant 3 dribbles sur 4 tentatives, tout en se signalant comme le meilleur créateur de son équipe avec 3 occasions franches générées pour ses partenaires. Défensivement, il ne s'est pas ménagé avec un tacle réussi, s'imposant aussi dans 6 duels au sol sur les 9 qu'il a engagés. Cette prestation solide et complète suggère que le jeune joueur pourrait rapidement prétendre à plus de temps de jeu pour aider Dunkerque à rebondir. A noter un carton jaune concédé par le joueur à la 95e minute de jeu pour contestation.