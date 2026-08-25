Tunisie: Désertification - Le pays participe à la COP17 de la CNULCD en Mongolie

La Tunisie prend part à la 17e session de la Conférence des Parties (COP17) à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) qui se tient du 17 au 28 août 2026 à Oulan-Bator, en Mongolie sur le thème « Restaurer les terres, restaurer l'espoir », selon le ministère de l'environnement.

La délégation tunisienne conduite par le ministre de l'Environnement participe, du 24 au 27 août, dans plusieurs groupes de travail sur les ceintures vertes en Afrique : l'expérience tunisienne dans la restauration des terres dégradées, la lutte contre la désertification et le renforcement de l'adaptation à la sécheresse et la concrétisation de l'initiative verte du Moyen Orient.

Les participants débattront également, de la création du centre sino-arabe des recherches dans le domaine de lutte contre la désertification, le financement de la lutte contre la dégradation des terres et la sécheresse et la sécurité alimentaire, d'après le communiqué du ministère de l'Environnement publié, lundi.

Au programme de la conférence figure une série de manifestations portant sur le financement, l'eau, la terre, les dunes, les systèmes alimentaires, la santé des sols et le nexus terre/défis environnementaux.

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L'événement marqué par la participation de 197 pays et organisations internationales vise à unifier les efforts pour mettre fin à la dégradation des terres qui menace la sécurité alimentaire internationale et la stabilité environnementale et économique.