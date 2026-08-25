Tunisie: Mahdia - Un mort et un blessé grave après le renversement d'une calèche touristique

Un homme âgé de 62 ans est décédé et une autre personne a été grièvement blessée dans un accident survenu dans la nuit de dimanche à lundi à Mahdia, après qu'un cheval attelé à une calèche touristique s'est emballé, provoquant le renversement de l'attelage sur la voie publique.

Selon le membre du conseil local de Mahdia, Mohsen Mansour, qui s'est exprimé sur les ondes de Diwan FM, les premières informations font état d'une altercation au cours de laquelle le cheval aurait été provoqué et frappé par son propriétaire. L'animal se serait alors emballé et aurait perdu le contrôle, dans une zone marquée par une importante circulation et une forte présence de piétons et d'estivants.

Le cheval s'est brusquement élancé, entraînant le renversement de la calèche, qui a percuté et chuté sur plusieurs piétons présents sur la voie publique.

Les unités de la Protection civile sont intervenues sur les lieux et ont transporté les victimes vers l'hôpital. Malgré les soins prodigués, l'homme âgé de 62 ans a succombé à ses graves blessures.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le deuxième blessé, dont l'état est jugé critique, est toujours pris en charge au service de réanimation.

À ce stade, les circonstances exactes de l'accident restent à déterminer et les premières informations devront être confirmées par les autorités compétentes.