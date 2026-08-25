Tunisie: Approvisionnement en eau minérale - La situation devrait s'améliorer à partir de septembre

Le rythme d'approvisionnement en eau minérale conditionnée devrait progressivement revenir à la normale à partir de septembre prochain, notamment en raison de la baisse attendue de la consommation, a indiqué lundi 24 août 2026 le président de la Chambre nationale des producteurs de boissons non alcoolisées, Lassâad Mezah.

Dans une déclaration à la Radio nationale, il a expliqué que la persistance des températures élevées, conjuguée aux coupures d'électricité enregistrées dans plusieurs unités de production, figure parmi les principales causes des perturbations de l'approvisionnement observées ces dernières semaines.

Selon lui, les coupures de courant entraînent des interruptions de la production et peuvent également provoquer des pannes au niveau des équipements, ainsi que des difficultés liées à la disponibilité des pièces de rechange.

Concernant le non-respect, par certains commerçants, des prix fixés par le ministère du Commerce, Lassâad Mezah a rappelé que tout dépassement est passible de sanctions. Il a appelé, à ce titre, les citoyens à signaler les infractions constatées et à rationaliser leur consommation d'eau minérale conditionnée.