Gabon: Lébamba - Les cours de vacances au bénéfice des enfants

24 Août 2026
Gabonews (Libreville)

Les cours de vacances parrainés par l'Honorable Député Jean Lambert Idodo se déroulent dans d'excellentes conditions dans le département de la Louetsi-Wano (Lébamba),au sud du Gabon, notamment sur les sites de Lébamba et de Bongolo.

Dans une atmosphère studieuse et dynamique, les élèves bénéficient d'un encadrement pédagogique de qualité et poursuivent leurs apprentissages avec sérieux et détermination.

Cette initiative traduit une fois de plus l'engagement de l'Honorable Député Jean Lambert Idodo en faveur de l'éducation, de la réussite scolaire et de l'avenir de la jeunesse de la Louetsi-Wano.

À Lébamba comme à Bongolo, la jeunesse travaille aujourd'hui pour construire le Gabon de demain !

Ensemble pour une jeunesse mieux formée, plus ambitieuse et prête à relever les défis de l'avenir et le développement durable de Lébamba ne sera assuré que si

et seulement si sa jeunesse est bien formée.

Ali-Ben BOUSSOUGOU ,

Coordinateur principal des cours des vacances.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.