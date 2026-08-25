Gabon: Lébamba - Les cours de vacances au bénéfice des enfants

Les cours de vacances parrainés par l'Honorable Député Jean Lambert Idodo se déroulent dans d'excellentes conditions dans le département de la Louetsi-Wano (Lébamba),au sud du Gabon, notamment sur les sites de Lébamba et de Bongolo.

Dans une atmosphère studieuse et dynamique, les élèves bénéficient d'un encadrement pédagogique de qualité et poursuivent leurs apprentissages avec sérieux et détermination.

Cette initiative traduit une fois de plus l'engagement de l'Honorable Député Jean Lambert Idodo en faveur de l'éducation, de la réussite scolaire et de l'avenir de la jeunesse de la Louetsi-Wano.

À Lébamba comme à Bongolo, la jeunesse travaille aujourd'hui pour construire le Gabon de demain !

Ensemble pour une jeunesse mieux formée, plus ambitieuse et prête à relever les défis de l'avenir et le développement durable de Lébamba ne sera assuré que si

et seulement si sa jeunesse est bien formée.

Ali-Ben BOUSSOUGOU ,

Coordinateur principal des cours des vacances.