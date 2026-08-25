Cote d'Ivoire: Région du Poro - Les femmes de 26 villages reçoivent des dons et des équipements pour leurs activités

Les associations et groupements de femmes des 26 villages de la Mutuelle de développement de la zone Est de Korhogo (Muzeko) ont été célébrés, le samedi 22 août 2026, à travers une importante cérémonie de soutien à leur autonomisation. À cette occasion, elles ont reçu des complets de pagne, du matériel maraîcher, des ustensiles de cuisine destinés aux grandes cérémonies ainsi qu'un appui financier, offerts par Siriki Soro, cadre du Rhdp, conseiller municipal de Korhogo et parrain de la cérémonie.

La femme rurale, actrice du développement

Pour Siriki Soro, cette rencontre constitue une occasion de rendre hommage aux femmes vivant en milieu rural et de saluer leur contribution au développement de leurs communautés.

« Les dons que je vous offre en cette occasion témoignent de mon attachement aux valeurs incarnées par la femme et singulièrement la femme du milieu rural », a-t-il déclaré. Il a notamment insisté sur le rôle essentiel de la femme rurale, à la fois mère et actrice économique, estimant qu'elle mérite d'être davantage accompagnée dans ses initiatives.

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Le matériel maraîcher remis aux bénéficiaires devrait ainsi contribuer au renforcement de leurs activités génératrices de revenus et, partant, à l'amélioration des conditions de vie des familles.

« La division n'est pas le moteur du développement »

Au-delà de l'autonomisation économique des femmes, le parrain a placé son intervention sous le signe de la paix et de la cohésion sociale. Il a exhorté les populations du Poro à préserver les liens de fraternité et à éviter les discours susceptibles d'alimenter les divisions.

« La division n'est pas le moteur du développement, contrairement à la cohésion sociale qui participe pleinement à la croissance », a-t-il insisté.

Dans cette perspective, Siriki Soro a invité les leaders communautaires, les cadres et les responsables politiques à privilégier, dans leurs prises de parole et leurs actions, des messages d'union, de tolérance et de fraternité.

Il a également salué l'exemple de plusieurs aînés de la région, notamment Mamadou Sangafowa Coulibaly, Fidèle Gboroton Sarassoro et Ouattara Lacina, dit Lass PR, pour leurs appels à la paix et à la stabilité. « Les hommes et les femmes politiques doivent être des éclaireurs pour nos populations et non ceux qui divisent, qui sèment la division et la haine entre les gens », a-t-il martelé.

Des écoles bientôt dans la zone

La question de l'éducation a également été au coeur de l'intervention du conseiller municipal. Siriki Soro a appelé les familles à veiller à la scolarisation de tous les enfants en âge d'aller à l'école.

Il a, par ailleurs, annoncé la construction prochaine d'écoles primaires dans les villages qui en sont encore dépourvus. Selon lui, ces infrastructures figurent parmi les projets inscrits dans le plan triennal de la mairie de Korhogo.

Les femmes exposent leurs préoccupations

Au nom des bénéficiaires, Coulibaly Koundjénétia a exprimé la reconnaissance des femmes au donateur avant de présenter plusieurs doléances. Elles souhaitent notamment le renforcement du réseau électrique dans les 26 villages, confrontés à des coupures intempestives, la réhabilitation de la voie reliant la zone à Korhogo, ainsi que l'amélioration de l'accès à l'eau potable.

À travers cette cérémonie, les femmes de la Muzeko ont donc bénéficié d'un soutien à leurs activités, mais aussi d'un appel à faire de la cohésion sociale un levier du développement local. Pour les différents intervenants, l'avenir de la zone Est de Korhogo passe autant par l'autonomisation des femmes que par la scolarisation des enfants, l'accès aux services essentiels et la préservation de la paix.