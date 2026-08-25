Congo-Brazzaville: Fécofoot - La commission électorale rappelle les critères d'éligibilité

La Fédération congolaise de football (Fécofoot) va renouveler ses instances dirigeantes le 26 septembre prochain. Dans le cadre des préparatifs de ce rendez-vous, la commission électorale a animé une conférence de presse, le 22 août à Brazzaville, pour éclairer l'opinion sur les différentes étapes du processus.

Me Modeste Moussa Ewangoyi, président de la commission électorale, a longuement insisté sur les critères d'éligibilité, précisant que les candidatures se font sur liste. Celle ci doit être soutenue par au moins cinq membres ayant droit au vote. Chaque parrain ne peut soutenir qu'une liste. Au-delà, le parrainage est annulé.

Les candidats ne doivent pas avoir plus de 70 ans et moins de 25ans. Le président tête de liste doit avoir été actif au moins quatre ans de suite dans le football lors des six dernières années et trois ans pour les autres membres, lors des cinq dernières années.

Les candidats au Comité exécutif ne doivent pas avoir été jugés coupables précédemment d'une affaire criminelle incompatible avec leur fonction. Ils doivent être de nationalité congolaise et résider au Congo. Chaque liste doit comporter au moins deux femmes en son sein.

Notons que chaque liste doit avoir quinze membres dont un président, quatre vice- présidents et dix membres.