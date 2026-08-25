Congo-Brazzaville: Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe

Rabby Nzingoula est entré à la 81e minute lors du succès de West Bormwich Albion face à Burnley (3-1). La deuxième apparition en Champioship de l'ancien Strasbourgeois, après ses vingt-deux minutes de jeu à Norwich, pendant la première journée.

Hongrie, 5e journée, 1re division

Quatrième défaite de la saison pour Zalaegerszeg, largement défait à Györ (0-3). Titulaire en soutien de l'attaquant de pointe, Queyrell Tchicamboud a été averti à la 41e minute et remplacé à la 65e. Seulement vingt-cinq ballons touchés, dont trois dans la surface adverse, et un tir non cadré.

Malte, 2e journée, phase d'ouverture

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Les Hamrun Spartans chutent à Birkirkara (0-1), sans Messie Biatoumoussoka, absent du groupe pour le second match de rang.

Italie, 1re journée, 1re division

Malgré un Daryll Bakola combattif (Neuf duels gagnés sur onze, deux tacles, dix récupérations, deux dribbles, un tir non cadré), Sassuolo s'incline à Bergame (1-2).

Norvège, 1er tour de la Coupe

Rosenborg corrige ses modestes voisins du Nationalkam (9-0). Titulaire, Mark Mampassi a vu une première tête, sur corner, repoussée sur la ligne, avant d'en tenter une seconde qui revient dans les pieds de Slordal (53e min). Remplacé à la 60e minute.

Serbie, 5e journée, 2e division

Le TSC Topola Backa l'emporte à Napredak (2-1), sans Prestige Mboungou.

Suisse, 5e journée, 2e division

Recruté mercredi en provenance de La Louvière, Alexis Beka Beka est entré à la 76e minute lors du revers d'Aarau à Yverdon (1-2).

Suède, 18e journée, 1re division

Vasteras concède le nul 0-0 face à Kalmar. Remplaçant, Bonaventure Lendambi est entré à la 60e minute. Il n'a touché que deux ballons dans la surface adverse. En revanche, il a gagné cinq duels.

Turquie, 2re journée, 1re division

Alanyaspor bat le Besiktas 1-0, avec Gaïus Makouta titulaire dans l'entrejeu.

Deuxième revers de rang pour Kinyaspor, soumis sur le terrain du Fenerbahçe (2-4). Aligné au poste de latéral gauche, Yhoan Andzouana est d'abord battu, dans le domaine aérien, par Brown dont la tête amène l'ouverture du score de Muriqi (7e min).

L'habituel latéral droit de Konyaspor se rattrape trois minutes plus tard en glissant un ballon parfait, entre Semedo et Ake, à Colley pour l'égalisation (1-1, 10e min).

A la 49eminute, son dégagement, alors qu'il était mis en difficulté par une relance de Dermibag, profite aux Stambouliotes, qui marquent le troisième but.

A la 64eminute, il délivre un centre parfait pour Toth qui pique sa tête au ras du poteau. A la 66e, il repique et expédie un tir puissant qui pousse Ederson à la parade et au corner.

Sans Antoine Makouboum, souffrant du ventre, Samsunspor l'emporte 2-0 à Rizespor.

Turquie, 3e journée, 2e division

Antalyaspor perd à domicile contre Pendikspor (2-3). Titulaire, Francis Nzaba a été remplacé à la 53e. Si sa responsabilité n'est pas initialement engagée, on peut se demander pourquoi il n'essaie pas d'intercepter le premier but de Thuram (16e). Sur le second (40e), il est très mal placé et couvre Yesil, le passeur, et Thuram le buteur.