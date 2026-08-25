Congo-Brazzaville: Coopération Russie - Un grand drapeau russe hissé au pays pour célébrer les liens d'amitié

L'association internationale Globus a célébré, le 22 août à Brazzaville, la Journée du drapeau national de la Fédération de Russie, en présence des étudiants congolais formés dans les universités de ce pays. A cette occasion, un grand drapeau russe de plus de cent mètres carrés a été déployé entre les deux communautés afin de célébrer leurs liens d'amitié.

Le représentant de l'association russe Globus, Maksim Abramovski, a ouvert la cérémonie en rappelant la signification profonde du drapeau tricolore russe qui est « un symbole vivant de la Russie, de son esprit, de son passé et de son avenir ». Il a détaillé la symbolique des couleurs dont le blanc pour la noblesse et la paix, le bleu pour la fidélité et la constance, le rouge pour le courage et la générosité.

Maksim Abramovski a également souligné le caractère exceptionnel de cet emblème sur le continent africain, affirmant que « Là où le drapeau russe est hissé, nous ne recherchons que la paix, l'amitié et le développement ».

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Prenant la parole, Espoir Bakissi, président de la Ligue des diplômés de Russie, a renchéri en évoquant la portée symbolique de ce drapeau pour ceux qui ont été formés sur les bancs des universités russes. « Pour nous, il incarne une période charnière de nos vies », a-t-il déclaré. Il a insisté sur le lien entre le savoir et l'effort, rappelant la valeur du travail accompli par les diplômés, dont le nombre ne cesse de croître ces dernières années au sein des établissements russes.

Le représentant de Globus a aussi salué le rôle de cette association comme « point vivant » entre le Congo et la Russie. Il a appelé à soutenir les nouvelles générations d'apprenants de la langue russe, dont l'apprentissage connaît un essor dans les établissements congolais.

Pour l'histoire, cette journée a été établie le 20 août 1994 par le président Boris Eltsine. Elle rend hommage au symbole officiel de l'État russe qui, avec les armoiries et l'hymne, marque sa souveraineté et son indépendance. Elle affirme aussi la continuité de nombreuses générations du peuple multinational de la Fédération de Russie.

Une cérémonie de remise de prix a clôturé cette journée de célébration avec la distinction des gagnants du jeu créatif « L'avenir du Congo », organisé par l'association auprès de la jeunesse congolaise.