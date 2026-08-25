Togo: Palette de couleurs

Blanc, rouge, bleu, vert foncé... Au port autonome de Lomé, la palette de couleurs des conteneurs empilés sur les quais n'a rien du hasard.

Lundi, l'administration portuaire a décidé de sortir ce détail de l'anonymat, révélant que derrière chaque teinte se cache une logique bien précise.

Premier réflexe : identifier. Chaque couleur permet de reconnaître en un coup d'oeil l'armateur ou le propriétaire du conteneur, facilitant sa gestion sur les terminaux et renforçant la visibilité des équipements.

Mais la couleur a aussi une fonction bien plus technique. Le blanc, ou les teintes claires, habille généralement les reefers, ces conteneurs frigorifiques, pour limiter l'absorption du rayonnement solaire et soulager le système de réfrigération. À l'inverse, les conteneurs destinés au fret sec optent souvent pour des couleurs plus sombres, capables de camoufler discrètement l'usure, les salissures ou les traces de corrosion.

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Chaque compagnie maritime a par ailleurs sa propre signature chromatique : certaines misent sur une couleur unique pour l'ensemble de leur flotte, d'autres jouent la carte du multicolore pour affirmer leur identité visuelle.

Attention toutefois : la couleur reste un indice, jamais une preuve absolue. C'est le numéro d'identification unique, gravé sur chaque conteneur selon les normes internationales, qui fait foi.

Enfin, au-delà de l'esthétique, ces peintures jouent un rôle protecteur essentiel : elles préservent l'acier et prolongent la durée de vie des conteneurs, souvent exposés à des environnements maritimes particulièrement hostiles.