Congo-Brazzaville: Elveronne Ndinga s'apprête à enflammer Pointe-Noire

24 Août 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Hugues Prosper Mabonzo

La chanteuse de musique tradi-moderne Elveronne Ndinga se produira, le 4 septembre, au Mess mixte de garnison de Pointe-Noire. Un concert qui s'annonce comme l'un des rendez-vous live les plus attendus de l'année.

Icône majestueuse, Elveronne Ndinga, l'un des phénomènes les plus influents de la scène musicale tradi-moderne, sera à Pointe-Noire dans quelques jours, pour une production attendue de pied ferme.

Pour sa toute première fois en terre Mâ Loango, l'artiste promet un show musical inédit que les fans n'oublieront jamais. En pleine ascension, Elveronne Ndinga séduit par une voix douce et chaleureuse. Ses morceaux, à la fois intimes et fédérateurs, lui ont permis de s'imposer comme l'une des figures montantes de la scène actuelle.

Au Mess mixte de garnison, elle proposera un show à grande échelle, mêlant énergie scénique et interprétation de ses désormais tubes célèbres à l'image de « Dzeme », « Avant-goût», « Estomac d'amour », « Mabina ya lekeleke » ou encore « Mokili ya bato ».

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