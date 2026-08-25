Congo-Brazzaville: Coopération médiatique - Thierry Moungalla porte la voix du pays en Chine

Le ministre de la Communication et des Médias, Thierry Lézin Moungalla, a participé, du 19 au 21 août à Beijing, aux travaux du septième forum sur la coopération médiatique entre la Chine et l'Afrique, portant sur le thème « Partager de nouvelles opportunités de développement, bâtir conjointement un nouvel avenir audiovisuel ».

La cérémonie d'ouverture a été placée sous l'autorité dr la ministre chinoise en charge de la Télévision et de la Radio, Cao Shumin. Elle a marqué le début de larencontre bilatérale réunissant professionnels des médias, acteurs du numérique et ministres africains en charge du secteur.

A cette occasion, le ministre congolais de la Communication et des Médias, Thierry Moungalla, a animé un panel au cours duquel les discussions ont principalement porté sur la nécessité de renforcer les capacités techniques et éditoriales des médias africains et chinois. Les échanges ont mis en lumière l'importance de coproductions, de traductions et de diffusions croisées pour permettre aux deux parties de mieux raconter leurs réalités respectives.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'intelligence artificielle appliquée au développement des contenus audiovisuels a également été au centre des débats. Les participants ont souligné les opportunités qu'elle offre en matière de production, de diffusion et de consommation, tout en appelant à une coopération renforcée sur son usage responsable et sa gouvernance.

En marge des travaux, le ministre Thierry Moungalla a échangé avec son homologue chinoise, Cao Shumin. Ce tête-à-tête a permis aux deux personnalités d'évaluer la mise en oeuvre du mémorandum d'entente signé en 2024, lors de la deuxième édition du forum, et d'envisager les perspectives de renforcement de la coopération bilatérale.

Profitant de son séjour dans la capitale chinoise, le ministre a effectué une visite du siège de la télévision et de la radio chinoises. Il a pu parcourir les studios de production et les différents services de cette institution, une immersion qui lui a offert une meilleure compréhension de son fonctionnement et de son organisation.

Près de 250 représentants issus de plusieurs pays africains ont pris part à cette rencontre biannuelle, organisée en prélude au Forum sur la coopération sino-africaine, dont la prochaine édition se tiendra au Congo.