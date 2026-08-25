Algérie: L'Algérien Abdelmoumène Basta affrontera l'Uzbek Fakhriddin Khasanov

24 Août 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

Ager — Le Kickboxer algérien Abdelmoumène Basta sera opposé à l'Uzbek Fakhriddin Khasanov dans un combat de la spécialité muay thai, catégorie des poids mouche (-60 kg), prévu le vendredi 28 août, au Lumpinee Stadium de Bangkok (Thaïlande), suivant le programme de compétition, dévoilé lundi par la Ligue One Championship, organisatrice de l'évènement.

Plusieurs autres combats (messieurs et dames) sont inscrits au menu de cette riche soirée d'arts martiaux, y compris en kickboxing et en MMA.

Basta est un jeune champion algérien de muay-thai et de kickboxing, formé au club du WRB Sidi M'Hamed, sous la tutelle de l'entraîneur Abdelmalek Sanaa.

Il est rapidement devenu champion d'Algérie, puis champion arabe à Abou Dhabi, avant de décrocher une médaille de bronze lors de la dernière Coupe du monde de Kickboxing, de Muay-Thai et disciplines assimilées, disputée à Antalya (Turquie).

Le combattant a été invité lors des Jeux olympiques de 2024, pour un combat d'exhibition, pendant lequel il avait dominé l'Australien Ibrahim Abou-Salah, sous les yeux de figures emblématiques de la discipline, comme Buakaw Banchamek.

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