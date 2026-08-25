Algérie: L'Algérien Oussama Laribi (-65 kg) obtient le bronze

Tarente — L'Algérien Oussama Laribi (-65 kg) a remporté, lundi à Tarente (Italie) la médaille de bronze en lutte libre des Jeux méditerranéens de 2026, en s'imposant devant l'Espagnol Carlos Iglesias Alvarez (14-03).

La seconde médaille de bronze de cette catégorie a été remportée par l'Egyptien Chihab Eddine Imam contre le Syrien Ahmad Dirki (5-3).

La médaille d'or de cette catégorie est revenue au Turc Ahmet Duman, vainqueur en finale devant l'Albanais Zelimkhan Abakarov (4-2).

Cette breloque obtenue par Laribi porte la moisson algérienne à sept médailles (1 or, 1 argent, 5 bronze).

La médaille d'or a été décrochée par Abdelkarim Fergat (gréco-romaine, -60 kg), alors que celle en argent est revenue à Fayçal Benfredj (gréco-romaine, -67 kg).

Les médailles de bronze ont été l'oeuvre de Bachir Sid Azara (gréco-romaine, -87 kg), Fadi Rouabah (gréco-romaine, -97 kg), Koçaïla Mammeri et de sa soeur, Tanina, dans le double mixte de badminton, et Nadhir Harbi en taekwondo (-58 kg).