Algérie: Le DG de Saidal s'enquiert de l'avancement des travaux de réalisation de l'usine de matières premières pour antibiotiques à Médéa

Alger — Le Directeur général du groupe Saidal, Younes Bouarara, a effectué, lundi, une visite d'inspection du projet d'usine de production de matières premières pour antibiotiques dans la commune de Harbil (Médéa), afin de s'enquérir de l'avancement des travaux de réalisation de ce projet qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie du groupe visant à développer ses capacités de production et à passer de la couverture des besoins du marché national au renforcement de sa présence sur les marchés extérieurs, indique un communiqué du ministère de l'Industrie pharmaceutique.

Cette visite intervient en application des directives du ministre du secteur, Ouacim Kouidri, au vu de l'importance du projet dans le renforcement de la souveraineté pharmaceutique nationale et la réduction de la facture d'importation des produits pharmaceutiques, notamment les antibiotiques, précise la même source.

Ce projet s'inscrit également dans le cadre de la stratégie du groupe visant à développer ses capacités de production et à passer progressivement de la couverture des besoins du marché national au renforcement de sa présence sur les marchés extérieurs, poursuit le communiqué, soulignant que cette unité permettra, dès sa mise en service, d'accroître les capacités nationales de production d'antibiotiques et de matières premières associées, renforçant ainsi la place du groupe Saidal en tant qu'acteur industriel stratégique à même d'atteindre un chiffre d'affaires de près d'un milliard de dollars à l'avenir.

Le communiqué a, dans ce cadre, rappelé l'engagement du groupe Saidal à accélérer le rythme de réalisation des projets stratégiques et à en assurer le suivi sur le terrain, conformément aux orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à développer une industrie pharmaceutique locale forte et à garantir la sécurité sanitaire et pharmaceutique.

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