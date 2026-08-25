Algérie: Fort engouement pour les fournitures et les tenues traditionnelles pour enfants

Tlemcen — Les familles tlemcéniennes célèbrent le Mawlid Ennabaoui Echarif dans une atmosphère empreinte de spiritualité et au rythme des traditions ancestrales, témoignant de leur attachement à l'identité culturelle et à la vie du Prophète Mohamed (QSSSL).

Les marchés du centre-ville de Tlemcen connaissent, ces derniers jours, une animation particulière, marquée par un afflux important de citoyens venus acquérir divers articles et tenues traditionnelles pour enfants, en prévision de cette fête religieuse.

Au Derb Sidi Hamed, au niveau du marché de Kissaria, au centre-ville de Tlemcen, les commerçants proposent actuellement une large gamme de vêtements traditionnels pour enfants, notamment la " blouza mensouj " et la tenue kabyle, ainsi que des pièces de tissu " mensouj " disponibles dans différentes couleurs.

Les étals proposent également divers bijoux en argent et en cuivre destinés à parer les jeunes filles, ainsi que des chaussures pour enfants ornées de broderies aux fils dorés et autres accessoires.

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Dans une autre partie du marché de Kissaria, les visiteurs peuvent trouver des fruits, des dattes, des fruits secs et des noix, mais aussi des bougies, des confiseries, de l'encens, du henné et divers autres produits très prisés par les familles à l'occasion du Mawlid Ennabaoui.

Des traditions culinaires perpétuées de génération en génération

La ville de Tlemcen est également connue pour un ensemble d'habitudes et de traditions culinaires propres à cette occasion. Parmi celles-ci figure la préparation d'un plat à base de poulet, de pois chiches et de trid, appelé " merqa bel trid ", ainsi que de la " takneta " ou " tamina " et du mets sucré " sellou ".

A ce sujet, Mme Allal Nassima a indiqué à l'APS que ces préparations, généralement servies avec du café, sont réalisées à base de semoule et de miel. Certaines sont également préparées avec de la farine, des fruits secs et des épices et aromates, notamment le "chenan", le fenouil, l'anis vert et la cannelle.

Elle a ajouté que les festivités culminent avec l'organisation d'une soirée familiale au cours de laquelle du henné est appliqué aux enfants et aux petits-enfants, dans une ambiance ponctuée de youyous et éclairée par des bougies, perpétuant ainsi les dimensions sociales et spirituelles de cette célébration transmise de génération en génération.

Une occasion de préserver les tenues traditionnelles

Les studios de photographie du centre-ville connaissent, eux aussi, une affluence notable de familles accompagnées de leurs enfants, venues immortaliser la fête à travers des photos souvenirs en tenues traditionnelles.

Cette pratique est devenue une véritable habitude chez les Tlemcéniens, soucieux de transmettre à leurs enfants les valeurs liées à la préservation du patrimoine, des coutumes et des traditions à l'occasion des différentes fêtes religieuses, tout en leur faisant découvrir la portée du Mawlid Ennabaoui et l'importance de perpétuer sa célébration.

Dans ce contexte, Zoukha Benkelfat, rencontrée par l'APS dans un studio de photographie en compagnie de ses enfants, a expliqué que, la veille du Mawlid, les filles âgées de 5 à 13 ans revêtent des tenues traditionnelles tlemcéniennes, notamment la " chedda ", le " mensouj " et le " karakou ".

Les garçons portent, quant à eux, le " seroual medouar ", la chemise brodée à la fetla, les " belgha " et la " chechia ", avant de se rendre dans les studios pour immortaliser ces moments en famille.

De son côté, le propriétaire d'un studio de photographie à Tlemcen, Dendene Toufik, a indiqué que la plupart des studios de la ville enregistrent, à la veille du Mawlid, une forte affluence de citoyens.

Cette situation l'a conduit à mettre en place une organisation particulière, notamment à travers la prise de rendez-vous, afin d'éviter l'encombrement et de réduire le temps d'attente des clients.

Une célébration surtout spirituelle

Les préparatifs du Mawlid Ennabaoui ne se limitent toutefois pas aux aspects matériels et commerciaux. Ils s'étendent également au volet spirituel, avec une forte affluence dans les mosquées et les zaouïas.

La mosquée Sidi Boumediene et la Grande Mosquée accueillent notamment de nombreux fidèles et visiteurs venus se recueillir, réciter le Coran, évoquer la vie du Prophète et écouter des chants et des poèmes à sa gloire, dans une atmosphère de piété et de recueillement.

Par ailleurs, plusieurs établissements culturels de la wilaya, notamment le Centre interprétatif à caractère muséal du costume traditionnel algérien de Tlemcen et le Musée public national d'art et d'histoire, organisent des activités culturelles destinées aux enfants, visant à leur faire découvrir la vie du Prophète ainsi que les différents costumes traditionnels algériens.