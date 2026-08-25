Afrique: La CAF renforce les normes de sécurité et de sûreté

Le caire — La Confédération africaine de football (CAF) a réaffirmé son engagement à faire de la sécurité et de la sûreté une priorité de ses compétitions, à l'occasion d'une réunion en ligne consacrée aux clubs engagés dans les tours préliminaires de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération 2026-2027.

Organisée récemment, cette rencontre a réuni les responsables de la sécurité et de la sûreté des clubs participants à travers le continent, alors que les préparatifs pour le lancement de la nouvelle saison interclubs s'intensifient.

Deux clubs algériens sont concernés par le premier tour préliminaire de la Ligue des champions prévu en septembre prochain, le MC Alger et la JS Saoura qui affronteront respectivement l'ASN Nigelec (Niger) et Horoya AC (Guinée).

Cette réunion s'inscrit dans le cadre des efforts de la CAF visant à renforcer les normes de sécurité dans ses compétitions et à permettre aux clubs de mieux maîtriser les exigences relatives à l'organisation de rencontres dans des stades sûrs et sécurisés, précise l'instance sportive dans un communiqué publié sur son site officiel.

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Les participants ont notamment abordé plusieurs aspects opérationnels, dont la planification et la coordination intégrées, la sécurité des stades, le contrôle des accès, la gestion des foules, les protocoles de communication ainsi que les procédures de rapport quotidien, ajoute la même source.

Intervenant à l'ouverture de la session, le chef du département Sécurité et Sûreté de la CAF, Dr Christian Emeruwa, a souligné l'importance d'une responsabilité collective pour garantir des conditions de sécurité optimales lors des rencontres.

Cette réunion en ligne intervient après un atelier de la CAF consacré à la sécurité des stades, récemment organisé à Johannesburg (Afrique du Sud) au profit des associations membres et des acteurs de la région de la COSAFA.

La CAF entend ainsi poursuivre sa collaboration avec les clubs, les associations membres et les autorités locales afin de garantir le déroulement de ses compétitions interclubs dans le respect des normes les plus élevées en matière de sécurité et de sûreté, conclut le communiqué.