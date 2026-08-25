Algérie: Le pays engagée avec quatre athlètes

24 Août 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

Alger — Quatre judokas (trois messieurs et une dame) représenteront l'Algérie au Grand Prix de Budapest, prévu du 11 au 13 septembre prochain en Hongrie, suivant la liste d'admission, dévoilée lundi par les organisateurs.

Il s'agit de Kaïs Moudathere (-66 kg), Dris Messaoud Redouane (-73 kg) et Mohamed El Mehdi Lili (+100 kg) chez les messieurs, ainsi que Yassamine Djellab (-63 kg) chez les dames.

D'après les organisateurs, 551 judokas (331 messieurs et 220 dames) représentant 68 pays des cinq continents ont déjà confirmé leur participation à cette compétition internationale.

Avec 37 judokas engagés, la Hongrie sera le pays le mieux représenté dans ce tournoi, devant la France (24), l'Azerbaïdjan (18), l'Italie (18) et les Pays-Bas (18), au moment où certaines nations, comme la Norvège, la Macédoine du Nord, le Liechtenstein et Malte n'ont engagé qu'un seul athlète.

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