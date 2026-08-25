Algérie: Session de formation pour les entraîneurs

Alger — La Fédération algérienne de basket-ball (FABB) organise du 2 au 5 septembre prochain, une session de formation spécialisée en basket 3x3 au profit des entraîneurs, à l'Institut national de formation des cadres de la jeunesse et des sports d'Aïn Benian (Alger), a indiqué l'instance fédérale dans un communiqué.

Cette formation, qui s'inscrit dans le cadre des efforts de la FABB visant à développer les compétences nationales et à améliorer l'encadrement technique de la discipline, sera encadrée par l'expert international slovène du basket 3x3, Simon Finzgar.

La session sera organisée en deux groupes : le premier les 2 et 3 septembre, et le second les 4 et 5 septembre.

La participation est ouverte aux candidats âgés de 20 ans et plus, titulaires au minimum d'un diplôme d'entraîneur de niveau "Initiateur", et pouvant justifier d'une expérience dans la pratique du basket-ball, à travers une licence de joueur ou d'entraîneur, ou tout document attestant d'une activité dans cette discipline.

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L'inscription préalable via un formulaire électronique est obligatoire, avec une date limite fixée au 29 août 2026.

Cette initiative intervient dans le cadre de la dynamique engagée par la FABB pour développer le basket 3x3 en Algérie. Lors d'une précédente réunion, le bureau fédéral avait notamment préconisé l'élaboration d'un plan d'action annuel pour le développement de cette discipline et la mise en place d'un cahier des charges spécifique à l'organisation des compétitions nationales.

La FABB avait également annoncé l'étude de la possibilité de mettre en place un championnat national de basket 3x3, alors que la sélection masculine algérienne U23 s'est qualifiée pour la Coupe du monde de la catégorie, prévue en septembre prochain à Wuhan (Chine).