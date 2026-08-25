Congo-Kinshasa: Pénurie de vivres et de médicaments dans la prison de Lubutu au Maniema, alerte la société civile

La société civile forces vives de Lubutu alerte sur la dégradation des conditions de détention à la prison centrale de Lubutu et dans plusieurs cachots du territoire, au Maniema.

À l'issue d'une visite d'inspection effectuée samedi 22 août, cette structure citoyenne appelle les autorités à agir face au manque de nourriture, de médicaments et aux mauvaises conditions d'hygiène.

Selon les acteurs de cette organisation, les lieux de détention font face à une pénurie de vivres et de médicaments, dans un contexte marqué par l'absence de subventions financières régulières.

La structure dénonce également la dégradation des conditions d'hygiène et estime que les détenus ne bénéficient pas d'une prise en charge matérielle suffisante.

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Des lenteurs judiciaires dénoncées

La société civile de Lubutu déplore par ailleurs les lenteurs dans le traitement des dossiers judiciaires. Selon elle, cette situation entraîne la prolongation de certaines détentions, qu'elle qualifie parfois d'arbitraires.

Elle demande aux instances judiciaires compétentes d'accélérer le traitement des dossiers afin d'éviter que des personnes restent détenues au-delà des délais prévus par la loi.

Face à cette situation, la société civile forces vives de Lubutu interpelle les autorités locales, provinciales et nationales pour garantir un approvisionnement régulier des lieux de détention en nourriture et en médicaments.

Elle appelle également les partenaires humanitaires et les personnes de bonne volonté à apporter une assistance matérielle aux détenus confrontés à ces conditions précaires.