Madagascar: Bongatsara - Un homme meurt poignardé dans un karaoké

Un client d'un karaoké à Antetezana, dans la commune de Bongatsara, a été mortellement poignardé à deux reprises dans les toilettes. Une enquête a été ouverte.

Meurtre. Un jeune homme âgé de 21 ans a été retrouvé mort devant la porte des toilettes d'un karaoké dans un bar, situé à Antetezana, fokontany Ambohibao, commune de Bongatsara, dans la nuit de samedi à dimanche.

Selon les premiers témoignages recueillis par l'équipe judiciaire, il avait passé la soirée en compagnie d'une jeune fille de 18 ans. Tous deux s'étaient rendus aux toilettes, suivis ensuite par un autre individu.

Seule la jeune fille est revenue dans la salle. Inquiets de l'absence prolongée du jeune homme, des clients se sont rendu au toilettes et ont découvert le corps de la victime, gisant au sol, atteint de deux coups d'objet tranchant, probablement un couteau, au niveau du cou. Informés des faits aux alentours de 3h 30 du matin par la propriétaire de l'établissement, les gendarmes de la Brigade territoriale d'Andoharanofotsy ont immédiatement rejoint les lieux avec des agents de santé.

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L'examen médical réalisé sur place a révélé que la mort serait survenue aux environs d'une heure du matin.

Les fins limiers ont passé au peigne fin l'intérieur du bar. Ils ont alors relevé des traces de sang et des empreintes sur une fenêtre, laissant supposer que l'auteur du crime s'est enfui par là. Les images des caméras de vidéosurveillance ont été visionnées. Elles confirment que le suspect n'est pas revenu dans la salle après être entré aux toilettes.

La victime était domiciliée à Imerimanjaka, commune d'Ambohijanaka, selon d'autres informations. Quant à la jeune fille, elle vit à Mandrosoa Ivato. Interpellée dans le cadre de l'enquête, elle a été placée en garde à vue. L'auteur présumé, dont le surnom a pu être identifié, reste activement recherché.

Le corps sans vie a été remis à la famille. Cette dernière a refusé l'autopsie qui aurait dû être pratiquée à l'Institut médico-légal de l'hôpital HJRA. Le bar a été provisoirement fermé et une plainte a été déposée. L'enquête est menée par la gendarmerie d'Andoharanofotsy.

Les autorités locales assurent que toutes les pistes sont explorées pour interpeller le responsable, comprendre le déroulement des faits, déterminer le mobile du crime, établir les preuves et transmettre l'affaire à la justice.