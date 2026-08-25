Madagascar: Sanifily - Un 4x4 fonce sur un cash-point

25 Août 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par MiotiSoa Mare

L'accident a fait une victime. Dimanche matin, un véhicule 4x4 a heurté de plein fouet un cash-point à Sanfily, Toliara. Le véhicule, en provenance de l'axe lycée Laurent Botokeky, roulait à vive allure et n'a pu cerner le virage qui rejoint la banque Bred à Sanfily. Un petit kiosque de cash-point installé sur le trottoir où se trouve le virage a été emporté par le 4x4 dans son embardée.

Un homme se trouvant justement au cash-point, qui venait de tirer de l'argent, a été écrasé par le véhicule qui n'a pu s'arrêter qu'au mur d'une habitation se trouvant à quelques mètres derrière du kiosque. Le jeune homme a succombé à ses blessures. La vendeuse, qui se trouvait à l'intérieur du kiosque, est gravement blessée et est encore en réanimation à l'hôpital.

Le chauffeur du véhicule 4x4, évitant la colère de la foule, s'est précipité au commissariat de police. Pour l'heure, il est impossible de savoir si c'est le véhicule qui a eu un problème technique ou si c'est la vitesse qui n'a pu être contrôlée par le conducteur.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.