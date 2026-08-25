Madagascar: Sanifily - Un 4x4 fonce sur un cash-point

L'accident a fait une victime. Dimanche matin, un véhicule 4x4 a heurté de plein fouet un cash-point à Sanfily, Toliara. Le véhicule, en provenance de l'axe lycée Laurent Botokeky, roulait à vive allure et n'a pu cerner le virage qui rejoint la banque Bred à Sanfily. Un petit kiosque de cash-point installé sur le trottoir où se trouve le virage a été emporté par le 4x4 dans son embardée.

Un homme se trouvant justement au cash-point, qui venait de tirer de l'argent, a été écrasé par le véhicule qui n'a pu s'arrêter qu'au mur d'une habitation se trouvant à quelques mètres derrière du kiosque. Le jeune homme a succombé à ses blessures. La vendeuse, qui se trouvait à l'intérieur du kiosque, est gravement blessée et est encore en réanimation à l'hôpital.

Le chauffeur du véhicule 4x4, évitant la colère de la foule, s'est précipité au commissariat de police. Pour l'heure, il est impossible de savoir si c'est le véhicule qui a eu un problème technique ou si c'est la vitesse qui n'a pu être contrôlée par le conducteur.