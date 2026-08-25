Madagascar: Patrimoine culturel - Le créateur du Festival Sobahya décoré

Le rideau est tombé sur la 20e édition du Festival Sobahya, organisée chaque année au mois d'août à Katsepy, dans la commune rurale éponyme, district de Mitsinjo. Cette année encore, l'événement a drainé une affluence monstre.

Durant trois jours, du vendredi au dimanche dernier, le public a pu découvrir et apprécier la valeur et l'importance de la culture sakalava Marambitsy. L'objectif de cette manifestation est de promouvoir cette culture. Le thème de cette année était axé sur « la jeunesse, héritière de la culture, bâtisseuse de l'avenir ».

Le Festival Sobahya a également été marqué par la décoration de son créateur et promoteur, Bachir Adehame Soudjay, fondateur de cette grande manifestation culturelle. Une médaille a été remise à cet ancien sénateur de Madagascar et historien pour son engagement en faveur de la préservation du patrimoine culturel.

Il a initié et porté le Festival Sobahya, pour célébrer le Sobahya, un tissu traditionnel de grande noblesse et d'une profonde valeur historique lié aux souverains sakalava. Il oeuvre activement pour la transmission des traditions et à la préservation des identités locales, notamment de la culture des Sakalava Marambitsy.

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L'historien a ainsi démontré son engagement de longue date en faveur de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine culturel sakalava dans la région Boeny. Il représente actuellement la Grande Chancellerie de Madagascar dans la province de Mahajanga.

« Nous exprimons notre profonde gratitude à Bachir Adehame Soudjay et à tous les fondateurs du Festival Sobahya. Et nos remerciements vont également à l'endroit du comité organisateur. La région est fière de promouvoir une telle culture. La vingtième édition du Festival de Sobahya a été un franc succès », a déclaré le chef de la région de Boeny, Nasolo Adakalo.

La ministre de l'Éducation nationale et ministre coach de la région Boeny, Sendra Nirina Rajaonarison, était également présente lors de l'ouverture de cette 20e édition à Katsepy.

La clôture de l'événement a été marquée par diverses activités et compétitions sportives, dont la course en sac et la pêche aux canards en mer. Samedi soir, le concert réunissant des artistes de renom tels que Jaojoby, Maman Tsololo, Dah Vie et DJ Abdel a affiché complet. La soirée dansante, devenue une véritable tradition, a également été ponctuée par des défilés de mode et des démonstrations de tenues confectionnées en Sobahya.