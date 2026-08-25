Soudan: Le pays renouvelle devant le Conseil de sécurité de l'ONU sa demande de désigner la milice entité terroriste

25 Août 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le représentant permanent du Soudan auprès des Nations unies, ambassadeur Al-Harith Idris, a renouvelé la demande du Soudan auprès du Conseil de sécurité des Nations unies à classer la milice une entité terroriste, soulignant que la nature de ses attaques avait fondamentalement changé depuis son recul sur le terrain.

Dans une intervention devant le Conseil de sécurité à New York lundi soir, il a dit que la milice, après avoir été expulsée de Khartoum en mars 2025 et avoir perdu la route stratégique reliant Omdurman à El Obeid en juillet 2026, et son recul vers l'ouest Darfour début août 2026, a renoncé au combat direct et intensifié ses attaques à l'aide de drones à longue portée.

Il a ajouté que cette méthode visait à tuer les civils innocents et à rendre leur vie quotidienne impossible dans les zones qui ne sont pas sous son contrôle, ce qui constitue l'essence du terrorisme.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a souligné que les attaques de drones lancées par la milice sur la région de Kordofan ont fait plus d'un millier de morts depuis le début de l'année 2026. Elle a également visé répétitivement les convois du Programme alimentaire mondial, parmi lesquels l'attaque contre un convoi d'aide humanitaire dans le sud Kordofan qui se rendait à Kadugli et à Daleng depuis février 2026, ainsi que les attaques successives sur la route El Obeid - Kosti, qui ont visé les camions de secours et des camions-citernes et entraîné la mort de personnes déplacées fuyant les zones sous son contrôle.

Il a souligné que, le 12 août dernier, la milice avait lancé la plus vaste attaque coordonnée depuis des mois, visant Khartoum, El-Obeid, Atbara et El-Damir, et qui a entraîné l'explosion du transformateur électrique à Khartoum Bahri, paralysant la vie de près d'un demi-million de citoyens.

Le représentant a passé en revue la série d'attaques précédentes, parmi lesquelles le ciblage de la ville Port-Soudan, de son aéroport, de ses dépôts de carburant et de la base aérienne Osman Degna en mai 2025 par des vagues des drones-suicides, ainsi que les attaques répétées contre l'aéroport international de Khartoum à la veille de sa réouverture après une fermeture de 921 jours, et le bombardement de la centrale électrique de l'État du Nil Bleu, qui a entraîné l'interruption des services sanitaires et de l'approvisionnement en eau de la ville Damazin, et le ciblage de la base logistique des Nations unies à Kadugli en décembre 2025 par une salve de drones, ce qui a entraîné la mort de six casques bleus bangladais.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.