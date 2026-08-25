Soudan: Le pays renouvelle devant le Conseil de sécurité de l'ONU sa demande de désigner la milice entité terroriste

Le représentant permanent du Soudan auprès des Nations unies, ambassadeur Al-Harith Idris, a renouvelé la demande du Soudan auprès du Conseil de sécurité des Nations unies à classer la milice une entité terroriste, soulignant que la nature de ses attaques avait fondamentalement changé depuis son recul sur le terrain.

Dans une intervention devant le Conseil de sécurité à New York lundi soir, il a dit que la milice, après avoir été expulsée de Khartoum en mars 2025 et avoir perdu la route stratégique reliant Omdurman à El Obeid en juillet 2026, et son recul vers l'ouest Darfour début août 2026, a renoncé au combat direct et intensifié ses attaques à l'aide de drones à longue portée.

Il a ajouté que cette méthode visait à tuer les civils innocents et à rendre leur vie quotidienne impossible dans les zones qui ne sont pas sous son contrôle, ce qui constitue l'essence du terrorisme.

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Il a souligné que les attaques de drones lancées par la milice sur la région de Kordofan ont fait plus d'un millier de morts depuis le début de l'année 2026. Elle a également visé répétitivement les convois du Programme alimentaire mondial, parmi lesquels l'attaque contre un convoi d'aide humanitaire dans le sud Kordofan qui se rendait à Kadugli et à Daleng depuis février 2026, ainsi que les attaques successives sur la route El Obeid - Kosti, qui ont visé les camions de secours et des camions-citernes et entraîné la mort de personnes déplacées fuyant les zones sous son contrôle.

Il a souligné que, le 12 août dernier, la milice avait lancé la plus vaste attaque coordonnée depuis des mois, visant Khartoum, El-Obeid, Atbara et El-Damir, et qui a entraîné l'explosion du transformateur électrique à Khartoum Bahri, paralysant la vie de près d'un demi-million de citoyens.

Le représentant a passé en revue la série d'attaques précédentes, parmi lesquelles le ciblage de la ville Port-Soudan, de son aéroport, de ses dépôts de carburant et de la base aérienne Osman Degna en mai 2025 par des vagues des drones-suicides, ainsi que les attaques répétées contre l'aéroport international de Khartoum à la veille de sa réouverture après une fermeture de 921 jours, et le bombardement de la centrale électrique de l'État du Nil Bleu, qui a entraîné l'interruption des services sanitaires et de l'approvisionnement en eau de la ville Damazin, et le ciblage de la base logistique des Nations unies à Kadugli en décembre 2025 par une salve de drones, ce qui a entraîné la mort de six casques bleus bangladais.