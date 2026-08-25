Gabon: Méga marché CEAG - Rendez-vous à Makokou du 24 au 26 août 2026

25 Août 2026
Gabonews (Libreville)
Par MT

La CEAG débarque à Makokou ! 3 jours pour consommer local, vendre et booster l'économie de l'Ogooué-Ivindo. Le Méga Marché ouvre ses portes du 24 au 26 Août 2026 dans la capitale de l'Ogooué-Ivindo.

Pendant 3 jours, producteurs, artisans, commerçants et porteurs de projets se donnent rendez-vous pour le plus grand rendez-vous économique et commercial de la province.3 jours pour faire du business et valoriser le local.

Le Méga Marché de la CEAG a un objectif clair : connecter l'offre et la demande, promouvoir le "Consommons Gabonais" et créer des opportunités pour les acteurs locaux.

Au programme : Exposition-vente de produits agricoles, agroalimentaires, artisanaux et services, rencontres B2B entre producteurs et acheteurs

Animations et sensibilisation à l'entrepreneuriat : La CEAG au service du développement local. À travers ce Méga Marché, la CEAG réaffirme son engagement à accompagner les PME, dynamiser les circuits courts et offrir aux populations de Makokou un accès direct aux produits de qualité à prix justes.

C'est aussi l'occasion pour les habitants de l'Ogooué-Ivindo de découvrir le savoir-faire local et de soutenir l'économie de leur région.

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