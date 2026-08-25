Gabon: Perturbation des services Airtel dans certaines provinces

25 Août 2026
Gabonews (Libreville)

Airtel Gabon informe ses clients qu'une coupure de fibre optique survenue sur le backbone national le 24 août 2026 perturbe actuellement les services voix et internet dans certaines localités des provinces du Haut-Ogooué, du Woleu-Ntem et de l'Ogooué-Lolo et l Ogooué Ivindo.

Dès la détection de cet incident, les équipes techniques d'Airtel Gabon et de son partenaire technique de gestion nationale de la fibre Axione ont été mobilisées afin de procéder aux réparations nécessaires et de rétablir progressivement les services dans les meilleurs délais.

Airtel Gabon suit la situation avec la plus grande attention et tiendra ses clients informés de son évolution.

Nous présentons nos sincères excuses à l'ensemble des clients affectés pour les désagréments occasionnés et les remercions pour leur patience et leur compréhension.

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