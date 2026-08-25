Sénégal: Tivaouane - Serigne Babacar Sy Mansour, la fidélité sans détour à l'héritage de Maodo

Depuis septembre 2017, Serigne Babacar Sy Mansour, septième khalife général des Tidianes, conduit la communauté avec un style qui ne doit rien à la mise en scène : peu de recherche d'apparat, une parole directe et une fidélité revendiquée à l'héritage spirituel de Seydi El Hadji Malick Sy.

Né en 1932 à Tivaouane, fils aîné de Serigne El Hadji Mouhamadou Mansour Sy Balkhawmi et de Sokhna Aminata Seck, Serigne Babacar Sy Mansour appartient à une branche centrale de la famille de Maodo. Son père, Serigne El Hadji Mouhamadou Mansour Sy Balkhawmi, occupe lui aussi une place importante dans l'histoire de la Tidianiyya sénégalaise. Fils de Seydi El Hadji Malick Sy, il fut notamment un intermédiaire privilégié entre Maodo et les grands mouqaddams de la confrérie.

Après le rappel à Dieu de son frère aîné, Serigne Babacar Sy, premier khalife général des Tidianes, il lui succède à la tête de la confrérie en 1957. Mais son khalifat sera de très courte durée : trois jours seulement après son accession à cette charge, il est à son tour rappelé à Dieu. C'est dans cette filiation, marquée à la fois par la proximité avec Maodo et par la brièveté du magistère paternel, que s'inscrit le parcours de l'actuel khalife.

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Mais son parcours ne se résume pas à cette filiation. Formé aux sciences islamiques au Sénégal, puis au Caire, selon plusieurs récits biographiques, il s'est construit dans la connaissance, la discipline et une longue proximité avec les responsabilités religieuses, bien avant d'accéder au khalifat.

Le poids de l'héritage, le choix de la continuité

Son accession au khalifat intervient le 14 septembre 2017, après le rappel à Dieu de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, sixième khalife général des Tidianes. Ce dernier n'aura dirigé la communauté que six mois, après son accession au khalifat en mars de la même année, à la suite du décès de son frère, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Makhtoum. La disparition d'Al Amine, le 22 septembre 2017, avait ainsi ouvert une nouvelle page dans l'histoire récente de Tivaouane.

Avant de devenir khalife, Serigne Babacar Sy Mansour avait occupé la fonction de porte-parole de la famille et de la communauté. Il était déjà l'une des voix les plus écoutées de Tivaouane. Son magistère s'inscrit dès lors dans une logique de continuité : préserver l'enseignement de Maodo, veiller aux principes de la Tarikha et maintenir Tivaouane dans son rôle de repère spirituel et moral.

Cette fidélité se traduit également par l'attention accordée à la préservation du patrimoine religieux. Sous son khalifat, l'édition et la valorisation des écrits d'El Hadji Malick Sy ont occupé une place importante, de même que les travaux autour de la Grande Mosquée de Tivaouane. Bâtir, restaurer, transmettre : autant d'actions qui participent à la conservation d'un héritage destiné aux générations futures.

Une parole sans détour

C'est toutefois son caractère qui a largement façonné son image publique. Ceux qui le côtoient reviennent souvent aux mêmes mots : rigueur, droiture et franchise. Serigne Babacar Sy Mansour ne cultive guère les détours lorsqu'il estime qu'un principe est en jeu.

Cette autorité ne signifie pas pour autant une recherche de domination. Depuis son accession au khalifat, il rappelle régulièrement que la fonction religieuse demeure une responsabilité et non un privilège. Une manière de concevoir son rôle comme celui d'un guide chargé de préserver une voie, plutôt que de se placer au-dessus de ceux qu'il accompagne.

À plus de neuf décennies, Serigne Babacar Sy Mansour incarne ainsi une forme d'autorité fondée moins sur l'apparat que sur la constance. Fils d'un khalife dont le magistère n'aura duré que trois jours, il a lui-même inscrit le sien dans la durée, avec pour ligne directrice la fidélité à l'héritage de Maodo et la préservation de la place de Tivaouane dans la vie spirituelle du Sénégal.