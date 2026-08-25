Sénégal: Plus de 230 personnes interpellées lors d'opérations de sécurisation avant le Gamou

Kaolack — Plus de 230 individus ont été interpellés à Kaolack (centre) dans le cadre des opérations de sécurisation menées par la Police en prélude au Gamou 2026 prévu mardi, a indiqué lundi, Dianko Mballo, chef du commissariat d'arrondissement de Ndorong.

"Ces opérations ont permis l'interpellation de 230 individus, dont 27 ont été déférés au tribunal de grande instance pour diverses infractions", a-t-il notamment précisé.

Les forces de sécurité ont également procédé à la mise en fourrière de 337 motos et de 44 véhicules, tandis que 37 autres véhicules ont été immobilisés dans les différents services, selon le commissaire.

Au total, 350 pièces ont été saisies et un montant total de 973 000 francs CFA d'amendes forfaitaires ont été perçues, a-t-il ajouté.

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"Ces résultats témoignent de la détermination de nos forces à prévenir et à combattre toute forme d'insécurité à l'occasion du Gamou 2026", a souligné le commissaire Dianko Mballo.

Les opérations, renforcées durant les dix jours précédant le Gamou prévu demain mardi, ont débuté il y a plusieurs semaines, a-t-il précisé.

Elles ont mobilisé plusieurs unités de la Police nationale présentes dans la région de Kaolack, notamment la Sûreté urbaine, des éléments des commissariats, du Groupement mobile d'intervention (GMI) et des services régionaux de renseignements.

Le dispositif sécuritaire est constitué de patrouilles et de surveillance des zones cibles, de la lutte contre la criminalité et la délinquance, le trafic de drogue, de la règlementation de la circulation routière, ainsi que du contrôle des principaux axes et points sensibles de la commune.

Selon le commissaire Dianko Mballo. un mécanisme spécial est également prévu afin de prévenir d'éventuelles menaces terroristes, avec notamment la présence d'une unité spécialisée d'intervention de la Police nationale.