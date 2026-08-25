Sénégal: Une exposition mise sur l'image pour vulgariser les enseignements des guides religieux chez les jeunes

Tivaouane — Le Comité d'organisation au service du khalife Ababacar Sy (COSKAS), une des structures en charge de l'organisation du Gamou de Tivaouane a privilégié cette année l'image et les supports visuels comme mode de transmission des enseignements des guides religieux en vue de toucher le jeune public de plus en plus connectés aux nouveaux supports de communication, a-t-on appris des initiateurs.

.Selon le coordonnateur de la sous commission exposition, Mouhamed Sané, cette initiative du Comité d'organisation et de suivi du COSKAS, vise à "traduire" les écrits et la pensée des guides religieux dans un langage accessible aux jeunes, depuis plus d'une dizaine d'années, .

"L'essence même de cette exposition, c'est de trouver un canal de communication qui permet à la jeunesse de découvrir et de s'approprier l'enseignement de nos guides", a-t-il expliqué en marge de cette rencontre inscrite dans le cadre de la célébration du gamou.

L'exposition qui se déroule à la résidence des hôtes de Tivaouane, rompt ainsi avec un modèle classique fondé principalement sur les vestiges et les archives, indique-t-on.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle privilégie désormais les tableaux artistiques, les affichages et les schématisations, afin de rendre plus lisibles des enseignements parfois contenus dans des ouvrages volumineux.

"A travers une image, un tableau, un dessin ou une affiche, on arrive à expliquer tout un livre", a relevé M. Sané, estimant que cette approche est une réponse à la "baisse de la culture de lecture" chez les jeunes.

Hommage à Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Makhtoum

L'édition 2026 revêt une "dimension particulière", en ce sens qu'elle rend hommage à Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Makhtoum, à l'occasion du centenaire de sa naissance.

"Le moteur de notre mode d'exposition, c'est vraiment l'enseignement de Serigne Cheikh", a indiqué Mouhamed Sané, précisant que l'exposition permet, cette année, de conjuguer le thème annuel du Maouloud avec un hommage à l'érudit et à sa pensée.

Les nombreux portraits de Serigne Cheikh visibles sur le site d'exposition traduisent moins une simple célébration de sa personne qu'une volonté de mettre en lumière son héritage intellectuel et spirituel.

M. Sané a rappelé que l'édition précédente avait célébré son jeune frère, Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine.

Pour le centenaire de Serigne Cheikh, les organisateurs se sont rapprochés du comité chargé des célébrations, afin d'inscrire leur initiative dans cette dynamique de commémoration.

La jeunesse au coeur du thème du Gamou

Au-delà de cet hommage, l'exposition s'articule autour du thème du Maouloud "Agir et penser en unifiant les coeurs par le verbe de l'unicité" retenu cette année par le khalife général des Tidianes.

Les organisateurs de l'exposition ont décliné cette orientation en un sous-thème dédié à la jeunesse : "Jeunesse face à l'unicité des coeurs par le verbe de l'unicité".

L'exposition tente aussi de mettre en lumière la relation entre l'homme, la nature et le Coran. Une manière, selon M. Sané, d'élargir la réflexion sur l'unicité divine à l'ensemble de la création.

Elle aborde, par ailleurs, des problématiques contemporaines, liées à la politique et à la lutte contre l'extrémisme violent, à travers un thème consacré à la réponse de l'école de Tivaouane face à ce fléau.

Pour Mouhamed Sané, cette réponse repose fondamentalement sur l'identité spirituelle de l'école de Tivaouane, "adossée à l'islam soufi et à une tradition de paix, d'amour, de respect et de tolérance".

"Une religion dans laquelle on salue en disant +assalamu alaykum+, c'est-à-dire qu'on souhaite la paix à son prochain, ne peut pas être une religion de violence", a-t-il fait valoir.

L'exposition entend ainsi mettre en évidence, à partir des écrits et de la pensée de Seydi El Hadji Malick Sy et de ses descendants "les ressorts d'un islam fondé sur la concorde et le vivre-ensemble".