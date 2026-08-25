Sénégal: Des sites clandestins d'orpaillage démantelés, plusieurs ressortissants étrangers interpellés

Dakar — Une quarantaine d'individus, dont de nombreux ressortissants de pays de la sous-région, ont été interpellées lors d'une opération de démantèlement de sites d'orpaillage clandestins entreprise à Moura, une localité de la commune de Missira Sirimana, dans la région de Kédougou, a annoncé la gendarmerie nationale.

Outre les quatre Sénégalais, onze orpailleurs de nationalité burkinabé, neuf de nationalité guinéenne, et 16 Maliens ont notamment été interpellés dans l'opération menée par le Groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention (GARSI), l'unité d'élite de la gendarmerie basée dans la partie orientale du Sénégal.

Dans une note publiée lundi sur ses plateformes numériques officielles, la Gendarmerie nationale indique avoir saisi, lors de cette opération menée le samedi 22 août, vingt motos, quatorze motopompes, huit panneaux solaires, sept groupes électrogènes et des marteaux-piqueurs.

L'opération est à l'actif du point d'appui n° 2 du Groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention basé à Saeinsoutou, un village de la région de Kédougou (sud-est).