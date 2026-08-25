Sénégal: Des sites clandestins d'orpaillage démantelés, plusieurs ressortissants étrangers interpellés

24 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Une quarantaine d'individus, dont de nombreux ressortissants de pays de la sous-région, ont été interpellées lors d'une opération de démantèlement de sites d'orpaillage clandestins entreprise à Moura, une localité de la commune de Missira Sirimana, dans la région de Kédougou, a annoncé la gendarmerie nationale.

Outre les quatre Sénégalais, onze orpailleurs de nationalité burkinabé, neuf de nationalité guinéenne, et 16 Maliens ont notamment été interpellés dans l'opération menée par le Groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention (GARSI), l'unité d'élite de la gendarmerie basée dans la partie orientale du Sénégal.

Dans une note publiée lundi sur ses plateformes numériques officielles, la Gendarmerie nationale indique avoir saisi, lors de cette opération menée le samedi 22 août, vingt motos, quatorze motopompes, huit panneaux solaires, sept groupes électrogènes et des marteaux-piqueurs.

L'opération est à l'actif du point d'appui n° 2 du Groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention basé à Saeinsoutou, un village de la région de Kédougou (sud-est).

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.