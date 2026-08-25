Ethiopie: Le Premier ministre Abiy adresse ses meilleurs voeux à l'occasion de la fête du Mawlid

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a adressé un message de félicitations aux musulmans d'Éthiopie et du monde entier à l'occasion du Mawlid, qui marque le 1 501e anniversaire de la naissance du prophète Mahomet.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Premier ministre a exhorté les Éthiopiens à tirer de la vie du prophète Mahomet des enseignements en matière de sacrifice, de détermination, de persévérance et d'unité, qualifiant son exemple de « grande leçon » pour la construction de la nation.

Le Premier ministre Abiy a qualifié la vie du Prophète d'« histoire positive qui façonne les générations ». Il a souligné sa pertinence durable pour la conduite personnelle et le développement national.

« L'histoire du prophète Mahomet est une histoire positive qui façonne les générations », a écrit le Premier ministre Abiy.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Honorer sa vocation, consentir tous les sacrifices pour y parvenir, partager cette vocation et vivre dans le respect de la mission à laquelle on a été appelé : voilà des leçons que mille livres ne sauraient pleinement rendre », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a souligné l'engagement inébranlable du Prophète envers sa mission divine, rappelant qu'il avait enduré l'exil, la faim et les conflits avant de triompher finalement « par la puissance d'Allah ».

Le Premier ministre Abiy a établi un parallèle entre la persévérance du Prophète et les défis nationaux actuels de l'Éthiopie, exhortant les citoyens à faire preuve d'une résilience et d'un engagement similaires.

« Si nous croyons que nous sommes appelés à atteindre un grand objectif national, la vie du Prophète sera une grande leçon. Manifestons cet appel à travers nos discours, notre travail et nos modes de vie », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a également souligné l'importance de partager un objectif commun et de favoriser une meilleure compréhension, rappelant comment le Prophète avait initialement transmis son message à un groupe restreint avant qu'il ne se diffuse largement.

« La graine qu'il a semée a fleuri, porté ses fruits et prospéré », a-t-il déclaré. « Comprendre et croire en notre objectif ne suffit pas en soi ; nous devons, à l'instar du Prophète, déployer des efforts soutenus afin que les autres puissent eux aussi comprendre et croire. »

En conclusion de son message, le Premier ministre a encouragé les Éthiopiens à méditer sur les enseignements du Prophète et à en tirer des leçons pour le développement du pays.

« Alors que nous célébrons sa naissance, j'encourage chacun à s'inspirer de la vie du Prophète et à mettre en pratique ces enseignements pour contribuer à la construction de notre pays », a-t-il souligné.