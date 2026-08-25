Ethiopie: Le pays exhorte les États membres du BRICS à investir dans une croissance numérique et verte portée par les jeunes

Addis Ababa — L'Éthiopie a appelé les États membres du BRICS à mettre en place des mécanismes de financement spécifiques pour les entreprises jeunes et à accroître les investissements dans les technologies numériques et vertes afin de favoriser une croissance économique portée par la jeunesse, selon l'ambassade d'Éthiopie en Inde.

La délégation éthiopienne a lancé cet appel lors de la réunion des ministres de la Jeunesse du BRICS qui s'est tenue à Visakhapatnam, en Inde, où elle a plaidé en faveur d'une coopération renforcée entre les jeunes, de mécanismes de financement spécifiques et d'investissements conjoints dans les technologies numériques et vertes parmi les membres du BRICS.

Soulignant que plus de 70 % de la population éthiopienne a moins de 30 ans, la délégation a mis en avant le rôle des jeunes en tant que moteurs essentiels de la croissance économique, de l'innovation et de la résilience.

Selon une publication sur les réseaux sociaux de l'ambassade d'Éthiopie en Inde, l'Éthiopie a également mis en avant des initiatives nationales clés, notamment la Politique nationale de la jeunesse révisée, « Digital Ethiopia 2030 » et l'initiative « Green Legacy ».

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La délégation a précisé que ces initiatives mobilisaient chaque année les jeunes dans la lutte contre le changement climatique, tout en créant des opportunités d'emploi vertes.

L'Éthiopie a également proposé d'investir davantage dans la culture numérique, l'entrepreneuriat vert et les compétences techniques dans les domaines de l'agriculture et des énergies renouvelables afin de renforcer l'impact du Conseil de la jeunesse des BRICS.

Le pays a également appelé à recourir davantage au leadership des jeunes dans la prévention des conflits et le renforcement de la résilience, parallèlement à l'élargissement des programmes d'échanges éducatifs et culturels.

Le pays a en outre exhorté les BRICS à mettre en place des mécanismes opérationnels et un financement dédié aux entreprises de jeunes, ainsi qu'à renforcer la coopération entre le Conseil de la jeunesse des BRICS et des organisations telles que l'Union africaine, a indiqué l'ambassade.

L'Éthiopie a également réaffirmé son engagement à soutenir les initiatives du Conseil et à traduire les objectifs communs en résultats concrets.

La réunion des ministres de la Jeunesse des pays du BRICS s'est tenue à Visakhapatnam le 22 août, dans le cadre de la présidence indienne du BRICS pour 2026.

Elle a rassemblé les ministres et les chefs de délégation des 11 États membres du BRICS afin de renforcer la coopération en matière de développement et d'autonomisation des jeunes.

Cette réunion s'est appuyée sur les résultats de la réunion du Conseil de la jeunesse des BRICS et du Sommet de la jeunesse des BRICS, qui se sont tenus à Gandhinagar, en Inde, les 19 et 20 août. Elle s'est conclue par l'adoption d'une déclaration commune visant à renforcer la coopération en faveur de la jeunesse et à promouvoir une participation significative des jeunes au développement.

La déclaration commune a identifié des domaines clés de coopération, notamment l'éducation, la formation et le développement des compétences, l'entrepreneuriat des jeunes, la science, la technologie et l'innovation, la santé et le sport, la durabilité environnementale, la participation sociale et culturelle, le bénévolat, la réduction de la pauvreté et l'inclusion des jeunes.