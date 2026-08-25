En fin de séjour à Pékin dans le cadre du 7e forum sur la coopération médiatique entre la Chine et l'Afrique, le ministre burkinabè et sa délégation sont allés exprimer leur gratitude à l'ambassadeur burkinabè, le camarade Daouda Bittié, pour sa disponibilité et tout l'accompagnement dont a bénéficié la délégation du ministre et celle des journalistes et communicants en séjour de formation de trois semaines.

Le ministre Pingdwendé s'est réjoui de toute l'assistance apportée à nos compatriotes en séjour en République populaire de Chine. Il a partagé les nouvelles du pays au camarade ambassadeur dans les domaines de la sécurité, l'agriculture, la culture, l'éducation... ainsi que l'état des lieux des chantiers stratégiques en cours.

« Je voudrais vous rassurer que tout va bien. Il faut rester serein et se laisser convaincre parce que les orientations sont bonnes », a rassuré le ministre porte-parole du gouvernement. Le ministre Pingdwendé a, par ailleurs, plaidé auprès de l'ambassadeur afin qu'il exploite dans ces pays d'Orient, les possibilités de partenariats pour des perspectives de collaboration notamment dans les grands chantiers et les évènementiels du département de la Communication et de la Culture.

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Etablie en 2018, la juridiction de l'ambassade du Burkina Faso en République populaire de Chine couvre sept pays dont la Chine, la Mongolie, le Cambodge, la Corée du Nord, la Birmanie, le Vietnam et le Laos.