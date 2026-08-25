Burkina Faso: Le ministre de la Communication en visite chez l'opérateur de diffusion StarTimes

Sur invitation de son président directeur général, Xinjing Pang, le ministre chargé de la Communication, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo et les membres de la délégation burkinabè ont été reçus, le samedi 22 août 2026, au siège de l'opérateur de diffusion chinois StarTimes Group, une entreprise de haute technologie créée en 1988 et opérant depuis 2002 dans une quarantaine de pays africains.

Après la visite guidée des locaux, une séance d'échanges a permis au PDG de présenter les activités de sa société, son déploiement en Afrique et les possibilités de partenariat avec le Burkina Faso. Les activités de StarTimes en Afrique concernent notamment la diffusion satellitaire de contenus avec un bouquet d'environ 850 chaines de télévision diffusées dans une vingtaine de langues, les réseaux de transmission, la télévision numérique terrestre, le système de numérisation, les nouvelles énergies y compris les systèmes solaires domestiques. StarTimes accompagne également les projets de migration numérique.

Le PDG de StarTimes a, par ailleurs, présenté les atouts en matière de technologie notamment le doublage qui permet la diffusion de programmes dans les langues nationales africaines. Le ministre Pingdwendé a traduit sa gratitude au PDG pour l'invitation qui a permis de découvrir les domaines d'activités du groupe et le processus de déploiement en Afrique. Il a marqué un intérêt pour une présence des chaînes nationales sur le bouquet StarTimes, les initiatives du groupe dans l'accès à la télévision numérique et surtout dans le domaine de l'énergie, un secteur hautement stratégique.

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Le camarade Pingdwendé a présenté le potentiel et les besoins du Burkina Faso qui a une position géographique stratégique au coeur de l'Afrique de l'ouest. Il n'a pas manqué de souligner la dynamique actuelle qui s'inscrit dans la diversification des partenariats afin de trouver les meilleures offres qui permettront d'améliorer les conditions de vie des citoyens burkinabè et surtout l'existence d'un cadre juridique qui protège et qui permet l'exercice des différentes entreprises. Les échanges se sont approfondis sur les modalités de collaboration avec la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB) et le diffuseur national en l'occurrence la Société burkinabè de télédiffusion (SBT).

Le PDG Xinjing Pang a été visiblement séduit par l'exposé du Ministre Pingdwendé et a regretté la non présence de son groupe au Burkina alors que StarTimes opère dans des pays frontaliers comme la Côte d'Ivoire et le Togo avec des offres de haute qualité et abordables aux côtés d'autres concurrents. Il a manifesté sa volonté de dépêcher, dans les jours à venir, une équipe pour approfondir les échanges et entamé une étude de marché. En rappel, cette visite du chef du département de la Communication s'inscrit en marge de la participation de la délégation burkinabè au 7e forum sur la coopération des médias sino-africains, qui s'est tenu à Pékin, du 19 au 21 août 2026, sur le

thème global : « Partager de nouvelles opportunités de développement, créer un nouvel avenir audiovisuel ».