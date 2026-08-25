Burkina Faso: Lutte contre la fraude - Plus de 144 millions F CFA de marchandises saisies

La Coordination nationale de lutte contre la fraude (CNLF) a présenté aux hommes de média des produits frauduleux saisis par ses services, d'une valeur de plus de 144 millions F CFA, lundi 24 août 2026, à Ouagadougou.

Dans le cadre de la lutte contre les trafics illicites au Burkina Faso, la Coordination nationale de lutte contre la Fraude (CNLF) a confisqué en moins d'un mois plus de 144 millions F CFA de produits prohibés. Le « butin » a été présenté à la presse, le lundi 24 août 2026, à Ouagadougou.

Le 9 août 2026, à Kamsonghin, ce sont des produits vétérinaires introduits et circulant fraudu-leusement que la CNLF a arraché aux mains des fraudeurs. Il s'agit de 200 cartons de produits prohibés, composés d'Ivermectin, de Propencillin et de Multivitamine, d'une valeur de 64,3 millions F CFA. « C'est un véritable poison contre la santé publique et le cheptel qui a été retiré du marché », a commenté le coordonnateur national de la CNLF, Mohamadi Compaoré.

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Le 13 août 2026, des cigarettes de contrebande d'une valeur globale de 2,6 millions F CFA, composé de Gold Seal, d'Oris et de Millionnaires ont été extraites des circuits de vente. Le 20 août 2026, dans la zone industrielle de kossodo, 235 cartons d'Artemether périmés, d'une valeur d'environ 16 millions F CFA ont été confisqués.

Mohamadi Compaoré a précisé que les enquêtes se poursuivent pour situer les responsabilités, concernant ce cas.

Une synergie payante

Le 21 août 2026, ce sont 1000 cartons de 24 bidons d'huile moteur contrefaite de marque OLYMPIA, d'une valeur de 43,2 millions F CFA, ont été appréhendés par les éléments de la coordination nationale de lutte contre la fraude. « Cette contrebande touche au droit de propriété industrielle, engendre la concurrence déloyale et porte atteinte à la protection de marque de produit et de service. Cette contrefaçon est prévue et réprimée aux articles 49 et suivant de l'accord de Bangui révisé du 14 Décembre 2015, les articles 26, 27 et 28 du code des douanes et les articles 46, 72 et 96 de la loi 016-2017/AN du 27 Avril 2017 portant organisation de la concurrence au Burkina Faso », a fait savoir Mohamadi Compaoré.

Il a révélé que le 21 août 2026 également, sur la RN6 (Ouagadougou-Léo), un camion qui tentait de s'introduire clandestinement dans la ville de Ouaga-dougou, avec à son bord 30 tonnes d'engrais, soit 600 sacs sans aucun document, d'une valeur de 18 millions F CFA, a été stoppé dans sa course. Pour le premier responsable de la CNLF, malgré le caractère

dynamique de la fraude, la coordination parvient à se mettre dans la même

dynamique, en témoigne les différentes saisies.

Il a salué la parfaite intelligence entre la coordination nationale de lutte contre la fraude et les structures partenaires. « Cette synergie constitue donc un rempart indispensable pour assainir les marchés et protéger l'économie et préserver des vies humaines », a-t-il conclu.