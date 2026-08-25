Burkina Faso: Ronds-points embellis - La vitrine d'un pays résilient

De simples points de passage, les ronds-points embellis sont devenus aujourd'hui des espaces de valorisation urbaine et des symboles d'un Burkina Faso qui se réinvente malgré les défis. Ces transformations qui ont pris de l'ampleur depuis mai 2024, donnent un nouveau visage à plusieurs espaces publics du pays, notamment à Ouagadougou.

Les ronds-points au Burkina Faso. Des points de repère permettant aux usagers de s'orienter et de retrouver leur chemin dans les villes. Endroits autrefois délaissés, certains de ces espaces ont profondément changé de visage et de fonction.

Grâce aux différents aménagements dans plusieurs villes du Burkina Faso, notamment à Ouagadougou, ces carrefours d'antan ordinaires deviennent progressivement des lieux d'expression, de valorisation de l'identité nationale et d'attraction pour les populations. Ils attirent les regards, éveillent la curiosité des habitants et des visiteurs et constituent désormais des lieux de rassemblement où de nombreux jeunes viennent immortaliser des moments à travers des photos. Micknam Francis Ouédraogo, est de ceux-là.

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Ce Ouagavillois estime que l'embellissement des ronds-points est une évolution importante dans la perception des espaces publics. Selon lui, ils sont devenus des cadres attractifs où les populations peuvent se retrouver et profiter de l'environnement. « Depuis que ces espaces ont connu un changement majeur, les habitants les perçoivent autrement. Certains visiteurs viennent pour faire des photos, tandis que d'autres, simplement pour profiter du cadre », déclare-t-il.

La marque de la verdure

Il dit être particulièrement marqué par la présence de la verdure et des éléments décoratifs qui donnent une nouvelle image aux ronds-points. « Tout, dans ces espaces m'impressionne. Au-delà de l'embellissement, c'est aussi le signe que notre cadre de vie bénéficie d'une attention particulière », souligne-t-il. Les week-ends, à partir de 16 heures, ces ronds-points connaissent une forte affluence. Hommes, femmes, jeunes et personnes de toutes catégories sociales s'y rendent pour une découverte. « Actuellement, quand tu passes, tu as envie de t'arrêter et de regarder », témoigne Nabangsida Tapsoba, un autre Ouagavillois. Pour lui, cette initiative contribue à valoriser l'image du Burkina Faso.

« Cela honore vraiment notre pays, cela donne une belle image à notre pays », affirme-t-il. Au-delà de simples aménagements urbains, il y voit le symbole d'un Burkina Faso qui se reconstruit et qui aspire à un meilleur cadre de vie. Il invite ainsi les populations à fréquenter ces espaces afin d'encourager la poursuite des efforts dans le domaine de l'urbanisation. Le visiteur, Ram Soudré, explique son attachement à ces lieux : « Ce qui m'attire pour venir faire des photos ici, c'est qu'on a mis les moyens pour aménager les lieux.

Les premiers responsables du pays ont investi pour rendre beau notre cadre de vie, il est donc normal que nous le mettions en valeur », indique-t-il. Selon lui, ces réalisations permettent également de changer la perception du pays.

« Quand nous faisons les photos, certaines personnes peuvent même croire que ce n'est pas au Burkina, et pourtant c'est bien au Burkina », dit-il dans un large sourire.

Une résilience nationale

Plus que de simples espaces embellis, les ronds-points traduisent la résilience d'un Burkina Faso qui, malgré les épreuves, continue de se réinventer et de valoriser son identité à travers des initiatives porteuses d'espoir. Assétou Zongo est étudiante en génie civil. Elle voit dans l'embellissement des espaces publics plus qu'une simple opération esthétique. Ces aménagements traduisent, selon elle, la capacité du Burkina Faso à poursuivre sa transformation malgré les difficultés liées notamment à la crise sécuritaire.

A son avis, ils modifient les perceptions négatives associées au Burkina Faso et montrent que le pays des Hommes intègres reste engagé dans une dynamique de construction et de développement. « L'embellissement des ronds-points est une initiative cruciale, car, il permet de déconstruire certains stéréotypes selon lesquels notre pays ne pourrait pas avancer à cause de la guerre », confie-t-elle. Pour l'étudiante en génie civil, ces réalisations témoignent également de la volonté des Burkinabè de ne pas se laisser emporter par les épreuves, mais de continuer à valoriser leur cadre de vie.

Au-delà de leur fonction décorative, les ronds-points embellis deviennent des lieux de rencontre et de rassemblement, particulièrement pour la jeunesse. Ils incarnent ainsi une dynamique de modernisation urbaine et reflètent l'image d'un Burkina Faso résilient, capable de poursuivre ses ambitions de développement tout en faisant face aux défis actuels. Aujourd'hui, ces ronds-points invitent les populations à venir les découvrir et à les valoriser par leur beauté. Les visiter et en prendre soin, c'est aussi une façon de montrer son attachement au Burkina Faso et de contribuer à préserver l'image d'une Nation fière de son identité.