Tunisie: Alerte SONEDE - Coupure d'eau dans plusieurs zones de Manouba et Tunis

25 Août 2026
La Presse (Tunis)
Par M. B

Une coupure et des perturbations dans l'approvisionnement en eau potable sont enregistrées depuis lundi soir dans plusieurs zones des gouvernorats de Manouba et de Tunis, a annoncé la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE).

Selon un communiqué de la SONEDE, ces perturbations concernent notamment les zones situées en hauteur des délégations de Mornaguia et de Tebourba, dans le gouvernorat de Manouba, ainsi que les quartiers Kallèch, Ben Dhiaf et El Bejiya, relevant de la délégation de Sidi Hassine, dans le gouvernorat de Tunis.

La société explique cette interruption par une panne soudaine survenue lundi après-midi au niveau de la conduite principale d'adduction, d'un diamètre de 800 millimètres, alimentant les réservoirs de la zone d'El Fejja.

Les travaux de réparation se poursuivent 24 heures sur 24, précise la SONEDE, qui prévoit une reprise progressive de l'approvisionnement à partir de 23h ce mardi 25 août, après l'achèvement des travaux.

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