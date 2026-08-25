Tunisie: Grand Tunis - Des coupures d'électricité possibles jusqu'à 17h dans ces zones

La Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) a annoncé la possibilité de procéder à des coupures périodiques d'électricité ce mardi 25 août 2026, entre 13h et 17h, dans plusieurs zones du Grand Tunis.

Selon un avis publié par la STEG, ces coupures, qui interviendront à intervalles intermittents et pour une durée ne dépassant pas deux heures par période, seront effectuées en fonction de la situation du réseau électrique et des impératifs liés à l'équilibre entre la production et la consommation.

Les zones concernées sont notamment Fouchana, El Mghira, Borj Cédria, Cité Ettadhamen, La Soukra, El Mourouj, Mégrine, Radès, Ezzahra, Hammam-Lif, Bou Mhel, Birine, Ariana, Douar Hicher, La Marsa, Borj Touil, El Menzah, El Manar, Ain Zaghouan, les Jardins de Carthage, Ksar Saïd, Le Kram, La Goulette, Tebourba, La Jedeida, Sidi Thabet et Mornag.

La STEG précise que le rétablissement de l'électricité pourra intervenir sans préavis et que cette liste n'est pas exhaustive. D'autres zones pourraient être concernées selon l'évolution de la situation du réseau.

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La société appelle les citoyens à prendre les précautions nécessaires et met à leur disposition le 71 239 222 pour signaler toute urgence ou obtenir davantage d'informations. Les clients peuvent également contacter les numéros figurant sur leurs factures de consommation.

La STEG présente ses excuses pour cette mesure exceptionnelle et appelle à la compréhension et à la coopération de ses clients.