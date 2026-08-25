Tunisie: Grève dans le secteur des hydrocarbures aujourd'hui ? L'UGTT précise

Aucune grève n'est prévue aujourd'hui, mardi, dans le secteur des hydrocarbures, a affirmé le chargé de l'information de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT), Ghassan Ksibi, démentant ainsi les informations diffusées sur les réseaux sociaux faisant état d'un mouvement de grève à partir de minuit.

Dans une publication sur sa page Facebook, Ghassan Ksibi a précisé que le secrétaire général de la Fédération générale du pétrole et des produits chimiques, Slim Souihi, ainsi que le secrétaire général adjoint de l'UGTT chargé du département des relations internationales et arabes, Selouane Semiri, lui avaient confirmé l'absence de toute décision ou intention de décréter une grève ce mardi.

Cette mise au point intervient alors que des informations circulant sur les réseaux sociaux faisaient état d'une éventuelle grève dans le secteur des hydrocarbures, suscitant des interrogations sur l'approvisionnement en carburants.

Des négociations toujours en cours

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Selon Ghassan Ksibi, des contacts et des négociations se poursuivent actuellement autour de plusieurs revendications des chauffeurs de camions de transport de carburants.

Parmi les principales revendications figure notamment une prime convenue depuis 2018, ainsi que la régularisation de la situation des travailleurs en matière de couverture sociale et le règlement de plusieurs autres questions d'ordre professionnel.

Dans ce cadre, la Fédération générale du pétrole et des produits chimiques a convenu avec les représentants syndicaux de tenir une réunion mercredi prochain, destinée à évaluer le sérieux de la partie administrative concernant la satisfaction des revendications des travailleurs.

Une grève uniquement en cas d'échec des négociations

Ghassan Ksibi a expliqué qu'en l'absence d'avancées concrètes à l'issue de ces discussions, les syndicats pourraient engager la procédure légale en vue d'une grève.

Une éventuelle décision de grève devra ainsi faire l'objet d'un préavis légal, conformément aux procédures en vigueur, afin de permettre la poursuite des négociations et la recherche d'un accord.

Le responsable syndical a insisté sur le fait que la grève ne serait envisagée qu'en cas d'échec des négociations, appelant à ne pas relayer les informations non vérifiées et à éviter de céder aux rumeurs susceptibles de provoquer confusion et inquiétude.

À ce stade, aucune décision de grève dans le secteur des hydrocarbures n'a donc été annoncée par l'UGTT pour ce mardi.