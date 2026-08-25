Tunisie: Kairouan - Trois points de secours et sept ambulances mobilisés pour le Mouled

Un dispositif sanitaire renforcé a été mis en place à Kairouan afin d'assurer la prise en charge médicale et les interventions d'urgence au profit des citoyens et des visiteurs durant les festivités marquant la célébration du Mouled.

La direction régionale de la santé de Kairouan a déployé un dispositif comprenant notamment trois points de secours, installés dans les sites connaissant une forte affluence. Cette organisation vise à garantir une intervention rapide et à assurer la sécurité sanitaire des participants aux différentes manifestations.

Une unité d'urgence spécialement équipée a également été mise en service. Elle dispose du matériel et des équipements nécessaires pour assurer les interventions immédiates et a été renforcée par des cadres médicaux et paramédicaux.

Le dispositif prévoit également la mobilisation de sept ambulances, destinées à renforcer les moyens des unités de la Protection civile et à faciliter la prise en charge rapide des personnes nécessitant des soins urgents.

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Selon la direction régionale de la santé, les mesures mises en place ont déjà permis d'assurer plusieurs interventions médicales et de fournir les soins nécessaires aux visiteurs et participants tout au long des festivités.

Ce dispositif sanitaire intervient dans un contexte de forte affluence à Kairouan à l'occasion du Mouled, qui attire chaque année de nombreux visiteurs venus participer aux différentes manifestations organisées dans la ville.