Tunisie: Coupures d'électricité - Voici les zones concernées dans toute le pays ce mardi

La Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) a annoncé la possibilité de procéder à des coupures périodiques d'électricité ce mardi 25 août 2026, entre 13h et 17h, dans plusieurs régions du pays.
Selon un avis de la STEG, ces coupures pourraient intervenir à intervalles intermittents, pour une durée ne dépassant pas deux heures par période, en fonction de la situation du réseau électrique et des impératifs liés à l'équilibre entre la production et la consommation.
Le rétablissement de l'électricité pourra intervenir sans préavis. La STEG appelle ainsi les citoyens concernés à prendre les mesures préventives nécessaires.
Grand Tunis
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Les coupures pourraient concerner Fouchana, El Mghira, Borj Cédria, Cité Ettadhamen, La Soukra, El Mourouj, Mégrine, Radès, Ezzahra, Hammam-Lif, Bou Mhel, Birine, Ariana, Douar Hicher, La Marsa, Borj Touil, El Menzah, El Manar, Ain Zaghouan, les Jardins de Carthage, Ksar Saïd, Le Kram, La Goulette, Tebourba, La Jedeida, Sidi Thabet et Mornag.
Cap Bon
Dans le Cap Bon, sont notamment concernés Menzel Bouzelfa, Menzel Temime, Soliman, Takelsa, Nabeul, Béni Khalled, Tazarka, Somâa, Korba, Béni Khiar, Maamoura, Kélibia, Hammam El Ghezaz, Hammamet et Dar Chaâbane.
Zaghouan
Les zones citées sont En-Nadhour, Zaghouan Nord, El Fahs, Bouachir, Ez-Zriba, Jebel Oust et Bir Mcherga.
Bizerte
La STEG cite Ezzawaouine, Menzel Bourguiba, Sejnane, El Khetmine, Aousja, Ghar El Melh, Utique, Ghazala, Mateur, Tinja, El Mâtlin, Menzel Jemil, Menzel Abderrahmane et Zarzouna.
Nord-Ouest
Dans le Nord-Ouest, les coupures pourraient toucher Nefza, Ouachtata, Rouhia, Makthar, Ghardimaou, Oued Mliz, Bou Salem, Kalâat Senan, Gaâfour, Chemtou, Kalaat Khasba, Sidi Ismaïl, Naber, Tajerouine, El Ksour, El Krib et Bourouis.
Centre
Dans les régions du Centre, sont notamment concernés Enfidha, Sidi Bou Ali, Kalaa Kebira, Riadh, Ouled Achour, Jemmal, Ksar Hellal, Sayada, Zaouiet Kontoch, Bou Hajla, Nasrallah, Menzel El Mhiri, Sbiba, Cherban, Souassi, Sehline, Bekalta, Rejiche, la zone industrielle de Jemmal, Menzel Kamel, Moknine, Chebba, Khzama, Sahloul 3, Ouled Chamakh, Chetouane, Bouhjar, Sahline, M'saken, Hergla, Bouficha, Karkar, El Ala, la zone industrielle d'Enfidha, Hammam Sousse, la Cité universitaire, Akouda et Kalaa Sghira.
Sfax
À Sfax, les zones concernées sont Menzel Chaker, Sfax Sud, Sakiet Ezzit, Sakiet Eddaïer, Bir Ali, El Mahres, Agareb, El Amra, Tina, Sfax Ouest, Sfax Ville, Jebeniana et El Hencha.
Sud
Dans le gouvernorat de Gabès, les coupures pourraient concerner Gabès Ville, El Menzeh, Jara, Cité El Amal, Echamati, Chenini, Bouchemma, El Hamma, Mareth, Ouedhref et Métouia.
À Djerba, sont citées El May, Sedouikech, El Tlat, El Jorf, Aghir, Houmt Souk, Midoun, Guellala et Errabana.
À Kébili, les zones concernées sont Kébili, En-Nouzla, Cité de la route de Gabès, Souk Lahad, Jemna, Douz, El Faouar, El Golâa, Nouil et Afrane.
À Tataouine, la STEG cite Remada, Ghomrassen, Bir Lahmar, Tataouine Nouvelle, Tataouine Ville, Cité El Mahragène, Smâr et Ezzahra.
Dans la région Zarzis-Ben Guerdane, les zones concernées sont El Hicham, El M'Ouansa, Souihel, Zaouia, El Basatine, Chahbania, Nefatia, Cité Mars et la route de Ras Jedir.
Enfin, dans le gouvernorat de Médenine, les coupures pourraient toucher Dergoulia, Hassi Amor, Médenine Ville, Béni Khedache, Boughrara, Harich et Er-Ragouba.
La STEG précise que la liste des zones concernées peut évoluer en fonction de la situation du réseau et que le rétablissement de l'électricité pourra se faire sans préavis.