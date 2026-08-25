Tunisie: Gafsa - Un jeune homme décède dans un accident alors qu'il se rendait à son mariage

25 Août 2026
La Presse (Tunis)

Un jeune homme originaire de Lalla, dans le gouvernorat de Gafsa, est décédé lundi des suites de graves blessures provoquées par un accident de la route survenu alors qu'il se rendait à Gabès pour célébrer son mariage.

Selon des informations rapportées par Jawhara FM, l'accident s'est produit vendredi dernier. Le jeune homme, diplômé de l'École nationale des ingénieurs, se rendait à Gabès accompagné de son oncle maternel et d'un ami lorsqu'il a été victime d'un grave accident de la circulation

Grièvement blessé, il avait été transporté à l'hôpital dans un état critique. Malgré les efforts des équipes médicales pour le sauver, il a succombé à ses blessures lundi.

Son décès a suscité une vive émotion parmi ses proches, ses collègues et les habitants de sa région.

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